В Общественный совет при Минздраве может попасть тюменский врач

Увидеть полный список кандидатов и подробную информацию о них, а также проголосовать можно на сайте Министерства здравоохранения. По результатам интерактивного голосования, которое продлится до 21 октября включительно, создадут «короткий список» кандидатов, а затем Общественная палата РФ в течение 7 рабочих дней сформирует состав Общественного совета.