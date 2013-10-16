В Общественный совет при Минздраве может попасть тюменский врач

Евгений Чесноков — председатель правления Тюменского регионального медицинского общества, главный врач Консультативно-диагностического центра.
Увидеть полный список кандидатов и подробную информацию о них, а также проголосовать можно на сайте Министерства здравоохранения. По результатам интерактивного голосования, которое продлится до 21 октября включительно, создадут «короткий список» кандидатов, а затем Общественная палата РФ в течение 7 рабочих дней сформирует состав Общественного совета.
Как сообщает портал российского врача «Медицинский вестник», в состав Общественного совета будут включены члены Общественной палаты, независимые от органов государственной власти Российской Федерации эксперты, представители заинтересованных общественных организаций и т.д.
Фото — trmo.ru