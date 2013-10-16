Такого вы больше не увидите нигде — фестиваль «КинЗА»

Широкая зрительская аудитория подчас не подозревает, что в Тюмени живут и творят талантливые мастера неигрового кино. Это направление в нашем регионе представлено, в основном, телевизионной документалистикой. Это мощное профессиональное кино, проникнутое пронзительной любовью к своему краю, его истории.
Документальное кино — элитарный вид искусства. Для его понимания нужна особая культурная подготовленность в сочетании с живостью мировосприятия, отмечается в информации о фестивале. Фестиваль «КинЗА» предоставляет авторам фильмов уникальную возможность увидеть свои творения на большом экране и выслушать мнение зрительской аудитории.
С чем предстоит познакомиться гостям фестиваля, какие фильмы ни в коем случае не стоит пропускать, поделился организатор фестиваля — КиноКлуб ТГАКИиСТ.
Фестиваль откроется новой работой Анастасии Лапсуй — документальным фильмом «Одиннадцать изображений человека». «Анастасия Тимофеевна не только писала сценарий к фильму, участвовала в монтаже, но и сыграла главную роль в киноленте. А потому каждый кадр пропущен через сердце и личный опыт. Даже музыку к фильму писали не один год. Мистические шаманские звуки, стук камней, плеск воды… По мнению режиссеров, именно это придает фильму необычайную силу. За 75 минут — именно столько длится фильм — зрители познакомятся с одиннадцатью изображениями человека. И, как знать, может, именно в этой картине вы увидите своих предков и самих себя», — писала российская пресса о мировой премьере фильма.
Главным событием фестиваля станет рестроспектива открытого фестиваля документального кино «Россия» — «Эхо «России». Фестиваль «Россия» является самым представительным форумом документального кино на территории постсоветского пространства. Каждый год в отборочную комиссию поступает более 300 фильмов, созданных в России и странах ближнего зарубежья. Фестиваль не имеет тематической направленности. Главный критерий отбора фильмов — художественный уровень.
В рамках ретроспективы «Эхо «России» зрители увидят фильм-победитель нынешнего фестиваля документального кино «Россия» — «Кто такой этот Кустурица?», «Звёздная пыль» (о двадцатилетней балерине Ольге Третьяковой и сорокалетнем глухонемом мужчине Александре Хомякове), «…Неркаги…" (о ямальской писательнице, которая строит свой рай в тундре с сорока приемными детьми).
Гостями фестиваля станут уральские кинематографисты. Зрители увидят фильмы из фонда ООО «Кинохроника» (Екатеринбург): «Гастарбайтер Вера», «Там, где бьётся сердце…». Организаторы фестиваля получили от киноторговой компании «ВОЛЬГА» разрешение на единственный публичный показ в рамках фестиваля фильма Мэттью Эйкерса «Марина Абрамович. В присутствии художника» (США, 2012).
Традиционно на фестивале будет представлено региональное документальное кино. Будет показана новые совместные работы Анатолия Омельчука и Людмилы Борисовой — художественно-документальный фильм «Семен Ремезов. Взгляд Бога», Анатолия Омельчука и Марины Тугариновой — документальный фильм «Невеста человечества».
Зрители фестиваля увидят два первых фильма из эпического цикла «Сибирь: Сон Бога» (автор проекта — Анатолий Омельчук, режиссер — Эдуард Улыбин).
Замечательный тюменский режиссер Вера Федорова представит два фильма из цикла «Герои России. Бессмертно».
Зрители увидят работы молодого тюменского журналиста Алексея Вяткина о легендарных личностях (Викторе Цое и Юрие Шевчуке), документальные фильмы «Неуходящая война» и «Боги Гималаев. В поисках Шамбалы».
Еще один журналист, Алексей Козлов, представит свои короткометражные фильмы: «Тюменский СОБР. Благородство. Мужество. Честь», «К вершине. Горы принимают тех, чья душа им по росту», «Полковник Бровкин».
Также зрители увидят абсолютно авторский фильм Анастасии Жувага «Я Колян». «Федерация современного искусства» и кинокомпания «Единство» представят на фестивале свои документальные фильмы «Учитель Танца» и «Дух огня в мире Шамана». Состоится премьерный показ фильма «Источник» и первой программы из документального цикла «Культура Денег».
Один из мэтров российского документального кино режиссер и продюсер Виталий Манский дал разрешение на публичный показ своего легендарного фильма «Далай Лама: Рассвет/Закат» (Россия, 2008).
Тюменцы увидят работы студентов режиссерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
Фильмом закрытия фестиваля станет новый фильм «Тура» постоянного участника фестиваля «КинЗА», выпускника ТГАКИиСТ Сергея Ермолаева о припортовой железнодорожной перевалочной станции.