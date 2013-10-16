Такого вы больше не увидите нигде — фестиваль «КинЗА»

Фестиваль откроется новой работой Анастасии Лапсуй — документальным фильмом «Одиннадцать изображений человека». «Анастасия Тимофеевна не только писала сценарий к фильму, участвовала в монтаже, но и сыграла главную роль в киноленте. А потому каждый кадр пропущен через сердце и личный опыт. Даже музыку к фильму писали не один год. Мистические шаманские звуки, стук камней, плеск воды… По мнению режиссеров, именно это придает фильму необычайную силу. За 75 минут — именно столько длится фильм — зрители познакомятся с одиннадцатью изображениями человека. И, как знать, может, именно в этой картине вы увидите своих предков и самих себя», — писала российская пресса о мировой премьере фильма.