Сгорел дом под мостом «Стрела»

По сообщению МЧС России по РФ, о пожаре сообщили горожане, заметившие возгорание у моста, они и позвонили 15 октября на пульт диспетчера «01» в 23.21.
«Через 7 минут первые пожарные расчеты были уже на месте, но спасти дом не удалось, поскольку он был уже весь охвачен огнем. В 23.44 пожар был ликвидирован», — сказали начальник отдела пропаганды ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Глазов. Он отметил, что причины пожара устанавливаются, но не исключил возможность поджога.
По сводке огнеборцев этот дом № 47 по улице запольной проходит как бесхозное строение. «Сейчас работают дознаватели, выясняют, кто владелец дома», — уточнили в тюменском МЧС.
В пресс-службе администрации города Тюмени сообщают, что для решения проблем дорожных заторов в центре города в 2006 году было принято решение о реконструкции транспортной развязки по ул. Мориса Тореза в г. Тюмени. В соответствии с принятым решением администрацией города Тюмени в соответствии с действующим законодательством осуществлялись мероприятия по выкупу земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них.
В 2007 году у 3 собственников земельного участка и жилого дома № 47 по улице Запольнаой администрацией города Тюмени были выкуплены их доли в праве на земельный участок и жилой дом. Отселение одного собственника (7/26 доли), с которым не было достигнуто согласие о размере выкупной цены, осуществлялось в судебном порядке.
На основании решения Калининского районного суда города Тюмени с собственником изымаемого жилого помещения было заключено соглашение о его выкупе по цене установленной решением суда. Денежные средства перечислены администрацией города Тюмени собственнику в полном объеме. Жилищные права собственника удовлетворены.
«В настоящее время земельный участок и жилой дом находится в собственности муниципального образования городской округ город Тюмень. Администрацией города Тюмени осуществляется подготовка документации для проведения работ по сносу жилого дома по улице Запольной, 47, и прекращению права муниципальной собственности на объект в связи с его уничтожением», — сообщили в администрации.