Сгорел дом под мостом «Стрела»

В пресс-службе администрации города Тюмени сообщают, что для решения проблем дорожных заторов в центре города в 2006 году было принято решение о реконструкции транспортной развязки по ул. Мориса Тореза в г. Тюмени. В соответствии с принятым решением администрацией города Тюмени в соответствии с действующим законодательством осуществлялись мероприятия по выкупу земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них.