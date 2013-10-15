Патрисия Каас: Чтобы петь Пиаф, нужно быть уверенной в себе

Тюменский концерт для Патрисии Каас — сотый в турне с программой, посвященной Эдит Пиаф. Тем не менее, звезда нашла время и силы встретиться с журналистами нашего города и ответить на несколько вопросов о концертной программе, сходстве между ней и Пиаф, отношении к нашей стране и гастрольной жизни. Обаятельная и элегантная Патрисия очаровала всех присутствующих.
Эдит Пиаф и Патрисия Каас
Что или кто подтолкнуло Вас к созданию программы «Каас поет Пиаф» и что для вас самой значит петь Пиаф?
— В этом году отмечается 50 лет со дня смерти Эдит Пиаф. Хочу ли я спеть ее песни, меня спрашивали мои друзья и окружение. Я думаю, чтобы петь песни Эдит Пиаф нужно иметь некоторый жизненный опыт, смелость и уверенность в себе. Раньше я была к этому не готова. Но копировать Эдит Пиаф я не буду.
Чем вы будете удивлять зрителей, какие сюрпризы им приготовили?
— Этот концерт крутится вокруг Эдит Пиаф. Есть в нем и театральная составляющая, и танцы — и, конечно, все связано с великой певицей. Танцор — мужчина, потому что она любила мужчин. Также я хотела отдать дань ее эмоциям, страданиям и радостям. Это может удивить — но Эдит Пиаф была радостным человеком.
Насколько личность Эдит Пиаф повлияла на вашу судьбу?
— Когда я была маленькой, я слушала песни Пиаф: La Vie en Rose, Sous le ciel de Paris, тогда я еще не знала, что это была она. Когда я переехала в Париж, меня все сравнивали с Эдит Пиаф, и мне было интересно — почему. Я думаю, что у нас с ней есть что-то общее. Она в песнях и в жизни — одна. Эдит Пиаф — очень сильный и эмоциональный человек.
Какую задачу вы решали, когда работали над программой — показать личность Эдит Пиаф или дать современную версию ее песен?
— Эдит Пиаф объединяет различные эпохи, поэтому я не хотела привносить в программу современность. Я хотела рассказать о Эдит Пиаф, интерпретировать ее песни по-своему, передать чувства, которые ей приходилось испытывать, отдать должное ее жизни, эмоциям, встречам. Моя цель была — перенести эпоху Эдит Пиаф в наши дни.
Этот спектакль немного в урбанистическом стиле. Когда вы представляете Париж, вы думаете о улицах, но ведь есть и метро, граффити.
Россия и Тюмень
Вы в Тюмени не впервые. Какое впечатление успел оставить у вас наш город?
— Первый раз Тюмень я посетила 10 лет назад. Первое впечатление было — жуткий холод, потому что я приехала в пять часов утра.
Многие французские актеры, общественные деятели любят Россию и тепло отзываются о культуре и людях. Какими вы видите русских людей? Есть ли что-то общее между культурами России и Франции, восприятием жизни?
— Я переживаю любовь к России, которая длится 20 лет. Думаю, у русских и французов есть что-то общее в сердце и душе. Я всегда любовалась и восхищалась Россией.
Вы знаете какие-нибудь русские слова или выражения?
— Это сложно. Полностью предложения — нет. «Добрый вечер», «Спасибо» (говорит с французским акцентом).
Вы проведете в Тюмени несколько дней. Какой у вас график пребывания в нашем городе? Сопровождает ли вас ваша собака Текила?
— Да, она со мной, сейчас спит в гостинице. Мне важно, чтобы она была рядом. По графику у меня только пресс-конференция. Путешествие было очень долгим и к тому же у меня это уже сотый концерт.
Жерар Депардье теперь является гражданином России. И он один из первых людей, которые помогли вам начать карьеру. Как вы относитесь к тому, что он поменял гражданство?
— Он помог мне деньгами выпустить первую песню в 1985 году, сделать первый шаг в профессии. Я его знаю, но не больше, для меня он — незнакомец. Я всегда приглашаю его на свои концерты, но он не приходит. Конечно, когда мы встречаемся, то здороваемся. У меня нет мнения насчет смены его гражданства. Он человек, который любит провоцировать, немного взбалмошный, поэтому и принял такое решение.
Планируете ли вы какие-нибудь проекты с российскими музыкантами?
— На данный момент — нет. Я пела дуэтом с «Умой Турман» и это было так. Ко мне пришли и сказали, что «Ума Турман» хочет спеть со мной песню. Я люблю сюрпризы, которые преподносит нам жизнь.
Есть ли у вас любимые русские певцы?
— Я знаю Вертинского, Пугачеву, но в современных российских музыкантах не разбираюсь.
О жизни
Вы много гастролируете. Что для вас «дом» и как вы восстанавливаете силы?
— Когда я нахожусь в турне, дома мне, конечно, не хватает. Это самое сложное в поездках. Я восстанавливаюсь на сцене, вхожу в контакт с людьми, делюсь с ними чем-то. Но, конечно, я человек, и бывают такие моменты, когда я чувствую себя изможденной.
Имя Патриция происходит от слова «патриций» — благородный. Вы родились в простой семье. Следует ли понимать, что родители готовили вас к необыкновенной судьбе?
— Я не знала, что мое имя значит «благородный». Не думаю, что родители готовили меня к чему-то особенному. Они научили меня уважению, любви. У меня не было чувства, что мне чего-то не хватает, хотя наша семья жила скромно.