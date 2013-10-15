Патрисия Каас: Чтобы петь Пиаф, нужно быть уверенной в себе

— Когда я была маленькой, я слушала песни Пиаф: La Vie en Rose, Sous le ciel de Paris, тогда я еще не знала, что это была она. Когда я переехала в Париж, меня все сравнивали с Эдит Пиаф, и мне было интересно — почему. Я думаю, что у нас с ней есть что-то общее. Она в песнях и в жизни — одна. Эдит Пиаф — очень сильный и эмоциональный человек.