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Оплати ЖКХ автоплатежом без комиссии

15 октября 2013, 09:38
Западно-Сибирский банк Сбербанка России продлил акцию по оплате услуг ЖКХ с помощью сервиса «Автоплатеж» без комиссии до 31 декабря 2013 года включительно.

«Автоплатеж» позволяет автоматически оплачивать счета за коммунальные услуги с банковской карты. При этом клиент полностью сохраняет контроль над своими расходами, так как накануне проведения платежа Сбербанк отправляет клиенту SMS с информацией о сумме счета, что позволяет в случае необходимости отказаться от оплаты с помощью всего одного SMS.

«Автоплатеж» подключается бесплатно. Подключить сервис можно в любом отделении банка или через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».

«Автоплатеж» за коммунальные услуги в Сбербанке реализован в конце 2012 года, к настоящему моменту число его пользователей превышает 500 000 человек.

В настоящее время клиентам Сбербанка доступен также «Автоплатеж» за сотовую связь, за кредиты других банков, по взносам в Пенсионный фонд России. С подробной информацией об услуге можно познакомиться здесь.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

#Новости#Сбербанк#Автоплатеж#ЖКХ#Оплата услуг#Женя#Общество
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