Оплати ЖКХ автоплатежом без комиссии

«Автоплатеж» позволяет автоматически оплачивать счета за коммунальные услуги с банковской карты. При этом клиент полностью сохраняет контроль над своими расходами, так как накануне проведения платежа Сбербанк отправляет клиенту SMS с информацией о сумме счета, что позволяет в случае необходимости отказаться от оплаты с помощью всего одного SMS.