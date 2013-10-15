Оплати ЖКХ автоплатежом без комиссии

«Автоплатеж» позволяет автоматически оплачивать счета за коммунальные услуги с банковской карты. При этом клиент полностью сохраняет контроль над своими расходами, так как накануне проведения платежа Сбербанк отправляет клиенту SMS с информацией о сумме счета, что позволяет в случае необходимости отказаться от оплаты с помощью всего одного SMS.
«Автоплатеж» подключается бесплатно. Подключить сервис можно в любом отделении банка или через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».
«Автоплатеж» за коммунальные услуги в Сбербанке реализован в конце 2012 года, к настоящему моменту число его пользователей превышает 500 000 человек.
В настоящее время клиентам Сбербанка доступен также «Автоплатеж» за сотовую связь, за кредиты других банков, по взносам в Пенсионный фонд России. С подробной информацией об услуге можно познакомиться здесь.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.