«Июньская» вода не может оплачиваться по июльским тарифам

Как сообщают в ведомстве, 4 июля беременная женщина, ожидавшая пятого ребенка, предоставила в ОАО «ТРИЦ» показания прибора учета холодной воды, потребленной в июне 2013 года. Представитель акционерного общества пояснила заявительнице, что, поскольку показания счётчика не были поданы в срок до 26 июня, то она должна будет оплатить воду по повышенному тарифу, вступившему в силу с 1 июля, т. е. заплатить 21,03 рубля вместо 20,23 рублей за каждый потребленный кубометр воды.