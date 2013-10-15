«Июньская» вода не может оплачиваться по июльским тарифам

Как сообщают в ведомстве, 4 июля беременная женщина, ожидавшая пятого ребенка, предоставила в ОАО «ТРИЦ» показания прибора учета холодной воды, потребленной в июне 2013 года. Представитель акционерного общества пояснила заявительнице, что, поскольку показания счётчика не были поданы в срок до 26 июня, то она должна будет оплатить воду по повышенному тарифу, вступившему в силу с 1 июля, т. е. заплатить 21,03 рубля вместо 20,23 рублей за каждый потребленный кубометр воды.
Женщина написала жалобу на «ТРИЦ» в прокуратуру.
«Дело в том, что обязанность потребителей коммунальных услуг о передаче показаний приборов учета не позднее 26 числа текущего месяца была отменена с 1 июня 2013 г. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг“.
А согласно Правилам предоставления коммунальных услуг размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.
Таким образом, потребленная в июне вода не может оплачиваться по повышенным июльским тарифам», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура округа в адрес генерального директора ОАО «ТРИЦ» внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения заявительнице произвели перерасчёт платы за холодное водоснабжение, а заведующую абонентским пунктом привлекли к дисциплинарной ответственности.