Полиция проверила ломбарды, магазины и регистрацию мигрантов

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, 174 человека личного состава из различных подразделений отрабатывали территорию и оперативную информацию по своим направлениям. Для каждой группы был определен маршрут, включающий в себя дома, жители которых жаловались на нарушение общественного порядка. Граждане, на которых поступали жалобы, проверялись в первую очередь.
За время проведения операции раскрыто семь преступлений, в числе которых случай причинения тяжкого вреда здоровью, кража, подделка документов и нанесение побоев. Задержана группа лиц, которая предварительно подозревается в серии хищений из автотранспорта.
В рамках операции проводилась проверка мигрантов на рынке «Кольцо» и прилегающей к нему территории. В полицию было доставлено 311 человек — все поставлены на профилактические дакто- и видеоучеты. За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания составлено 9 административных протоколов. Выявлено три документа с признаками подделки, по которым назначено криминалистическое исследование.
Оперуполномоченными проводились проверки ломбардов и скупок. Проверялись ноутбуки, телевизоры, навигаторы и телефоны. Из 333 проверенных телефонов установлены три, находящиеся в розыске. С сотрудниками проведены разъяснительные беседы о необходимости принимать товар при наличии документов, подтверждающих право владения, а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Сотрудниками ОЭБиПК выявлено два факта реализации продукции с признаками контрафактности — проведены изъятия одежды на общую сумму более 100 тысяч рублей. Выявлены факты реализации алкоголя без лицензии — изъято спиртосодержащей продукции более чем на 80 тысяч рублей. С целью пресечения незаконной игорной деятельности изъято пять единиц электронных аппаратов по Московскому тракту.
Сотрудники ПДН днем провели профилактические занятия в образовательных учреждениях, а вечером посетили подростков, состоящих на учетах и семьи, подпадающих под категорию неблагополучных. Вместе с инспекторами проверки проводили и участковые уполномоченные. Посещено 223 квартиры, где проверен паспортный режим у 472 граждан, с которыми проведены профилактические беседы. Выявлено 66 правонарушений, составлены административные протоколы.
Проверено 113 владельцев оружия, за различные нарушения изъято 20 единиц оружия. К административной ответственности за нарушение правил хранения привлечено 9 граждан. Сотрудниками ОЛРР проверены оружейные магазины и частные охранные предприятия: к административной ответственности за незаконную частную детективную или охранную деятельность привлечено 5 человек.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области