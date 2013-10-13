Полиция проверила ломбарды, магазины и регистрацию мигрантов

В рамках операции проводилась проверка мигрантов на рынке «Кольцо» и прилегающей к нему территории. В полицию было доставлено 311 человек — все поставлены на профилактические дакто- и видеоучеты. За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания составлено 9 административных протоколов. Выявлено три документа с признаками подделки, по которым назначено криминалистическое исследование.