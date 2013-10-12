Подстрелил двух косуль — заплатит 200 тысяч или сядет

Мужчину обнаружили в окрестностях автодороги поселок Заозерный — деревня Красивая Ишимского района, отмечают в пресс-службе МО МВД.
Благодаря слаженной совместной работе сотрудников полиции и охотнадзора на месте преступления был задержан ранее не судимый 34-летний житель города Ишима, у которого полицейские обнаружили две туши убитых сибирских косуль. Ущерб государству составил 120 тысяч рублей.
У задержанного также изъяты гладкоствольное ружье, способствующее осуществлению браконьерства и полимерный пакет с костями животного. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев, либо штрафом до двухсот тысяч рублей.