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Подстрелил двух косуль — заплатит 200 тысяч или сядет

12 октября 2013, 12:06
Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» задержали браконьера, промышлявшего охотой на диких сибирских косуль.

Мужчину обнаружили в окрестностях автодороги поселок Заозерный — деревня Красивая Ишимского района, отмечают в пресс-службе МО МВД.

Благодаря слаженной совместной работе сотрудников полиции и охотнадзора на месте преступления был задержан ранее не судимый 34-летний житель города Ишима, у которого полицейские обнаружили две туши убитых сибирских косуль. Ущерб государству составил 120 тысяч рублей.

У задержанного также изъяты гладкоствольное ружье, способствующее осуществлению браконьерства и полимерный пакет с костями животного. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев, либо штрафом до двухсот тысяч рублей.

#Новости#Тюменская область#Животные#Браконьеры#Охота#Olga#Общество
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