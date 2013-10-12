Подстрелил двух косуль — заплатит 200 тысяч или сядет

У задержанного также изъяты гладкоствольное ружье, способствующее осуществлению браконьерства и полимерный пакет с костями животного. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев, либо штрафом до двухсот тысяч рублей.