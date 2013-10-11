Зимнее время могут вернуть россиянам в 2014 году

В среду о таком компромиссе заявил инициировавший законопроект о возврате зимнего времени депутат-единоросс Госдумы — активист ОНФ Владимир Гутенев: крайний срок перехода на ранее существовавшую систему исчисления времени не принципиален. «Если нет возможности сделать это в 2013 году из-за возможных проблем с исполнением некоторых контрактов по трансляции предстоящих олимпийских соревнований, парламентарии готовы подождать», — сказал парламентарий. По его словам, если правительство согласится на компромисс, то депутаты (уже 14 человек подписались под этой инициативой) готовы вернуться к обсуждению этого вопроса после Олимпийских игр в Сочи. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о том, что в соответствии с уже принятыми решениями заключены все контракты на трансляцию Олимпийских игр: «Изменение времени точно уже невозможно».
Законопроект был внесен 20 сентября и до сих пор не отправлен в рассылку, не значится он и в примерном плане законопроектной работы Госдумы на осеннюю сессию. Таким образом, до конца октября, когда обычно переводят часы, депутаты рассмотреть его не успевают. К рассмотрению вопроса вернутся к концу весенней сессии или сразу после выхода депутатов с летних каникул, говорят собеседники издания.
Вероятно, компромисс по одному из самых неоднозначных решений времен президентства Дмитрия Медведева идет в пакете тех договоренностей внутри путинского «политбюро», которые были достигнуты за последний месяц, отмечает политолог Евгений Минченко. Медведев получил пролонгацию как премьер-министр (он также активно проявил себя на съезде «Единой России» как лидер партии), но при этом сузится круг его людей, которые имеют влияние на те или иные процессы (через полгода покидает пост председатель упраздняемого Высшего арбитражного суда Антон Иванов), и будут подвергнуты легкой корректировке предыдущие решения, считает эксперт.
Законопроектом предусматривается перевод стрелок часов дважды в год: в октябре и марте. Однако есть большая вероятность, что после октября 2014 г. перевода часов назад уже не будет — страна будет жить в зимнем, более близком времени, которое удобно зимой и практически незаметно летом, это отчасти и будет реализацией в общем-то благой идеи Медведева отменить перевод стрелок в одну и другую сторону каждые полгода, говорит собеседник в «Единой России». Возможность перехода на перманентно зимнее время подтверждает и источник, близкий к администрации президента.
Инициаторы законопроекта не настаивают ни на том, ни на другом варианте, главное — выйти из ситуации, когда прежде всего страдают дети, которым сложно просыпаться в темное время суток и идти в школу или детский сад, говорит один из соавторов документа — единоросс Александр Сидякин. Пусть этот вопрос изучат независимые авторитетные эксперты, добавляет депутат.
В правительстве, по словам его чиновника, эта тема сейчас не обсуждается и актуальной не считается.