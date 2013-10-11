Зимнее время могут вернуть россиянам в 2014 году

В среду о таком компромиссе заявил инициировавший законопроект о возврате зимнего времени депутат-единоросс Госдумы — активист ОНФ Владимир Гутенев: крайний срок перехода на ранее существовавшую систему исчисления времени не принципиален. «Если нет возможности сделать это в 2013 году из-за возможных проблем с исполнением некоторых контрактов по трансляции предстоящих олимпийских соревнований, парламентарии готовы подождать», — сказал парламентарий. По его словам, если правительство согласится на компромисс, то депутаты (уже 14 человек подписались под этой инициативой) готовы вернуться к обсуждению этого вопроса после Олимпийских игр в Сочи. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о том, что в соответствии с уже принятыми решениями заключены все контракты на трансляцию Олимпийских игр: «Изменение времени точно уже невозможно».