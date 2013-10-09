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Юных преступников перевоспитает работа в типографии

9 октября 2013, 10:13
На базе Тюменской воспитательной колонии открыта типография, сообщают в пресс-службе областного УФСИН. Предполагается, что она послужит целям трудовой реабилитации несовершеннолетних осуждённых и разнообразит их досуг.

Воспитанники тюменской колонии пройдут обучение и смогут работать в типографии, оказывая полиграфические услуги сторонним организациям и получая заработную плату.

Это станет возможным благодаря программе по профилактике рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних в Тюменской области «Подросток и закон», которая будет осуществляться при участии УФСИН России по Тюменской области. По итогам конкурсного отбора программа получила грант на софинансирование. Деньги на программу выделит правительство Тюменской области.

В типографии уже всё готово для работы: приобретено необходимое оборудование (компьютер, переплётная машина, ламинатор, плоттер, резак) и необходимые расходные материалы. Сейчас воспитанники колонии получают необходимое профессиональное образование, после которого смогут начать работать.

#Новости#Типография#Дарья#Общество
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