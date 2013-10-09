Юных преступников перевоспитает работа в типографии

Это станет возможным благодаря программе по профилактике рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних в Тюменской области «Подросток и закон», которая будет осуществляться при участии УФСИН России по Тюменской области. По итогам конкурсного отбора программа получила грант на софинансирование. Деньги на программу выделит правительство Тюменской области.