Юных преступников перевоспитает работа в типографии

Воспитанники тюменской колонии пройдут обучение и смогут работать в типографии, оказывая полиграфические услуги сторонним организациям и получая заработную плату.
Это станет возможным благодаря программе по профилактике рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних в Тюменской области «Подросток и закон», которая будет осуществляться при участии УФСИН России по Тюменской области. По итогам конкурсного отбора программа получила грант на софинансирование. Деньги на программу выделит правительство Тюменской области.
В типографии уже всё готово для работы: приобретено необходимое оборудование (компьютер, переплётная машина, ламинатор, плоттер, резак) и необходимые расходные материалы. Сейчас воспитанники колонии получают необходимое профессиональное образование, после которого смогут начать работать.