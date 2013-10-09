Каждому — по барабану. Мощный перформанс от Гонгконгского оркестра

Вряд ли вы совсем не знакомы с китайской музыкой: так или иначе, она проникла в сознание с азиатскими фильмами, рекламой, компьютерными играми, а, значит, не так уж чужда нашему уху. Однако, побывай вы на концерте Гонгконгского оркеста, вы бы удивились — настолько необычные и разнообразные звуки издают китайские национальные музыкальные инструменты: сона, похожая на трубу, имитирует лошадиное ржание, ерху в умелых руках могут смеяться, а звук цимбал напоминает о волнах. Большую часть оркестра составляет группа струнных инструментов. Под чутким руководством режиссера их звучание сплавляется в величественную музыку, которая переносит нас на берега рек, обращает взгляд в ночное небо, передает радость победы.