Каждому — по барабану. Мощный перформанс от Гонгконгского оркестра

Вряд ли вы совсем не знакомы с китайской музыкой: так или иначе, она проникла в сознание с азиатскими фильмами, рекламой, компьютерными играми, а, значит, не так уж чужда нашему уху. Однако, побывай вы на концерте Гонгконгского оркеста, вы бы удивились — настолько необычные и разнообразные звуки издают китайские национальные музыкальные инструменты: сона, похожая на трубу, имитирует лошадиное ржание, ерху в умелых руках могут смеяться, а звук цимбал напоминает о волнах. Большую часть оркестра составляет группа струнных инструментов. Под чутким руководством режиссера их звучание сплавляется в величественную музыку, которая переносит нас на берега рек, обращает взгляд в ночное небо, передает радость победы.
На тюменском концерте оркестр исполнил древнекитайские и современные произведения, народные мелодии. Кульминацией первого отделения стала «Песнь Черной земле», фольклорная баллада, во время исполнения которой на саньсяне солировал китайский Джимми Хендрикс — Цзао Тайшень. Он сумел зажечь и раззадорить зал, а вторили ему музыканты оркестра, которые использовали как инструмент лопаты и корзины.
В перерыве после первого отделения каждый зритель получил в подарок мини-барабан с логотипом Гонгконгского жокейского клуба — он спонсирует гастроли оркестра в России. Оркестр первый раз приехал в Россию в полном составе, до этого он был в нашей стране в 2007 году, в усеченном составе — всего девять музыкантов.
Об этом на пресс-конференции накануне концерта рассказала исполнительный директор оркестра Ман-ван Чин. Общаться с китайскими музыкантами журналистам приходилось через двойной языковой барьер: с китайского переводили на английский и только потом на русский. По словам исполнительного директора, обычно финансовую поддержку их коллективу на 80% обеспечивает правительство, на 20% спонсоры и касса. Но эти гастроли были чересчур дорогостоящими — 2,6 млн гонконгских долларов (около 330 тыс. долларов США), поэтому не обошлось без серьезной поддержки спонсора.
Во втором отделении, после репетиции с дирижером оркестра Яном Хэйчан, с горящими глазами тюменцы приобщились к выступлению великолепного китайского коллектива. Вместе с оркестром по команде режиссера зрители гремели барабанчиками, радуясь этому, как дети. Китайская музыка оказалась близка русской душе: на бис оркестр вызывали трижды. Восторг у зрителей вызвала «Калинка» в азиатском исполнении — это было заключительным произведением, которое исполнил для тюменцев Гонгконгский оркестр.
«Потрясающе, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц. — Если Гонгконгский оркестр приедет в Тюмень еще раз, советую обязательно побывать».
Фото с сайта 66.ru