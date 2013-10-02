В Тюмени снова выберут лучшую книгу года

В конкурсе, как обычно, 19 номинаций, среди которых «Книга года», «Издательство года», «Типография года», «Редактор года», «Художник года», «Дизайнер года». Выбирать лучшие книги будут эксперты, но и тюменцы смогут проголосовать за понравившееся издание. Горожан ждут мероприятия в рамках специального проекта «Книжная культура Сибири и Америки». А кроме наград лучшим книгам будет вручена литературная премия Тюменской областной думы «Человек Слова».