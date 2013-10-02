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В Тюмени снова выберут лучшую книгу года

2 октября 2013, 11:01
В седьмой раз в Тюмени пройдет региональный конкурс «Книга года», главная цель которого — объединить читателей, издателей, полиграфистов, книгораспространителей, библиотекарей Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в единое пространство книжной культуры.

Конкурс, главные организаторы которого — кафедра издательского дела и редактирования ТюмГУ, стартовал 1 октября и продлится до 20 декабря, когда будут подведены его итоги.

В конкурсе, как обычно, 19 номинаций, среди которых «Книга года», «Издательство года», «Типография года», «Редактор года», «Художник года», «Дизайнер года». Выбирать лучшие книги будут эксперты, но и тюменцы смогут проголосовать за понравившееся издание. Горожан ждут мероприятия в рамках специального проекта «Книжная культура Сибири и Америки». А кроме наград лучшим книгам будет вручена литературная премия Тюменской областной думы «Человек Слова».

В конкурсе могут принять участие авторы книг, издательства, типографии, учебные, научные заведения, библиотеки, книжные магазины и др. Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 9, аудитория 201 (кафедра издательского дела и редактирования ТюмГУ).

#Новости#Книга года#ТюмГУ#Книги#Дарья#Культура
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