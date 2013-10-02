Оплата за тепло с сентября по май будет одинаковой?

Те, кто уже получил квитанции за жилищно-коммунальные услуги за сентябрь, заметили, что в графе «теплоснабжение» стоит весомая сумма, хотя отопление в квартиру пришло только дней 10 назад, а у кого и того позже. Но оплатить за тепло придется в связи с вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных услуг.
Напомним, в силу вступили правила в прошлом году, затем год понадобился на переходный период для услуги по отоплению. В июле 2013 года он был завершен, и теперь оплата за отопление будет взиматься по новым правилам: по общедомовым приборам учета тепла и по нормативам. О том, как мы будем платить за тепло в октябре, рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков.
Тем, у кого в доме установлены общедомовые приборы учета тепла, расчет должен идти согласно данным прибора. Собирает данные с общего счетчика управляющая организация, а затем предоставляет их в сбытовую компанию, которой является «Тепло Тюмени». Там рассчитывают общую сумму по показаниям. А распределением сумм по квартирам занимается УК или ТРИЦ.
«Ранее можно было рассчитываться по индивидуальному прибору учета, но новые правила предписывают, что дом — это единый конструктивный элемент и, если даже вы перекроете себе батареи, вас отапливают соседи, поэтому индивидуальным прибором учета можно пользоваться только при условии того, что такими приборами оснащены все квартиры дома. Если хоть в одной квартире прибора нет, то все рассчитываются по общедомовому счетчику или нормативам», — говорит Евгений Карташков.
Коммунальная услуга «отопление» — это не услуга по нагреву батареи, а услуга по поддержанию нормативной температуры воздуха в жилом помещении (по правилам это 20 градусов в средних комнатах, 22 — в угловых), отметил чиновник. Для домов, где нет приборов учета тепла в силу особенностей домов или просто по причине их неустановки жителями применяются нормативы потребления. До 1 июля в каждом муниципальном образовании области действовали свои нормативы потребления. Теперь приняты единые нормы, расчет которых выполнен исходя из расходов на отопление — зависит от года постройки дома (до 1999 и после) и от его этажности.
«Год постройки показывает, с учетом каких требований к энергоэффективности проектировался дом. После 1999 года строительные нормы были ужесточены, российские нормы были приведены к уровню Канады и Швеции», — сообщил Евгений Карташков. Но он отметил, что домов, построенных до 1999 года в Тюмени гораздо больше, чем новых.
В одноэтажном доме потери тепловой энергии происходят через стены, окна, крышу и подвал, в многоквартирном доме теплопотерь меньше, так как над квартирами находятся другие квартиры, то есть теплообмен происходит в рамках жилой зоны. А значит, чем выше дом, тем меньше тепловой энергии нужно на его обогрев. Таким образом, для домов 1–4 этажей норматив стал несколько выше, для пятиэтажек — почти не изменился, для высоких домов — стал ниже.
Отопительный период начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха не выше +8 держится 5 дней. В расчет нормативов принимается фактическая продолжительность отопительного периода. В Тюмени в течение 5 лет она составляла 235 дней.
До 1 июля в большинстве муниципальных образований области (их 36) за отопление платили равномерно в течение 12 месяцев в году равными долями (то есть летом, когда отопления не было, оплата осуществлялась). В Тюмени оплата за отопление производилась только в отопительный период — в эти 235 дней. С 2012 года новыми правилами установлен единый подход — 9 месяцев для расчета. «При расчете мы учитывали то количество тепловой энергии, которая требовалась на 235 дней, как и раньше. То есть оплата теперь осуществляется равными долями в течение 9 месяцев с сентября по май, независимо от того, полный сентябрь или май отопление в доме было. Оплата в сентябре и мае формируется не из тех дней, в течение которых батареи были горячими, а исходя из 1/9 потребности тепловой энергии на отопление», — объяснил Карташков. То есть мы платим за 235 дней, которые в наших домах держится тепло, но этот платеж теперь распределен на 9 месяцев.
«Для жителей никакого повода для беспокойства нет, никаких переплат нет», — говорит директор департамента. Годовой платеж за тепло не меняется, изменяется лишь система оплаты — вместо 12 месяцев (или 7,4 как было принято в Тюмени ранее), мы будем платить 9 месяцев. Тариф на тепло не изменится до 1 июля 2014 года. «Для Тюмени стоимость изменилась и снизилась, так как ту же плату распределили на большее количество месяцев, а в 36 муниципальных образованиях, круглый год оплату тепловой энергии вносить жители не будут», — пояснил он.
Если человек не доволен цифрой в платежке, обращаться нужно в управляющую компанию, если они занимаются начислениями (или в ТРИЦ, если расчеты ведутся ими), если в УК не разъясняют ситуацию, то помочь может жилищная инспекция.