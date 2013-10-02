Оплата за тепло с сентября по май будет одинаковой?

До 1 июля в большинстве муниципальных образований области (их 36) за отопление платили равномерно в течение 12 месяцев в году равными долями (то есть летом, когда отопления не было, оплата осуществлялась). В Тюмени оплата за отопление производилась только в отопительный период — в эти 235 дней. С 2012 года новыми правилами установлен единый подход — 9 месяцев для расчета. «При расчете мы учитывали то количество тепловой энергии, которая требовалась на 235 дней, как и раньше. То есть оплата теперь осуществляется равными долями в течение 9 месяцев с сентября по май, независимо от того, полный сентябрь или май отопление в доме было. Оплата в сентябре и мае формируется не из тех дней, в течение которых батареи были горячими, а исходя из 1/9 потребности тепловой энергии на отопление», — объяснил Карташков. То есть мы платим за 235 дней, которые в наших домах держится тепло, но этот платеж теперь распределен на 9 месяцев.