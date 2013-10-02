Опасные отходы принимают в «экомобиле»

До 3 октября каждый житель города сможет сдать отработанные ртутьсодержащие лампы, термометры и другие приборы в передвижной пункт приема опасных отходов — «Газель» синего цвета. Кроме того, здесь вы получите подробную консультацию специалистов по обращению с ртутьсодержащими отходами, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.
Сдать энергосберегающие лампы и ртутные термометры можно будет:
— у универсама «Турана» (Ямская, 77) с 13:30 до 13:50;
— у центра «Современник» (Олимпийская, 9) с 14:30 до 14:50;
— у ДК «Строитель» (Республики, 179) с 15:10 до 15:30;
— напротив ЦУМа с 15:50 до 16:10;
— у спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» (Газовиков, 11) с 16:30 до 17:00.
Напомним, к опасным бытовым отходам относятся батарейки и аккумуляторы, в том числе от сотовых телефонов, термометры, барометры, тонометры, остатки красок, лаков, клеев, антикоррозийных средств, бытовой химии, отходы компьютерной техники, оргтехники и другое.