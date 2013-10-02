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Опасные отходы принимают в «экомобиле»

2 октября 2013, 11:24
Акцию по сбору опасных отходов проводит департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.
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Тюмень

До 3 октября каждый житель города сможет сдать отработанные ртутьсодержащие лампы, термометры и другие приборы в передвижной пункт приема опасных отходов — «Газель» синего цвета. Кроме того, здесь вы получите подробную консультацию специалистов по обращению с ртутьсодержащими отходами, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Сдать энергосберегающие лампы и ртутные термометры можно будет:

— у универсама «Турана» (Ямская, 77) с 13:30 до 13:50;

— у центра «Современник» (Олимпийская, 9) с 14:30 до 14:50;

— у ДК «Строитель» (Республики, 179) с 15:10 до 15:30;

— напротив ЦУМа с 15:50 до 16:10;

— у спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» (Газовиков, 11) с 16:30 до 17:00.

Напомним, к опасным бытовым отходам относятся батарейки и аккумуляторы, в том числе от сотовых телефонов, термометры, барометры, тонометры, остатки красок, лаков, клеев, антикоррозийных средств, бытовой химии, отходы компьютерной техники, оргтехники и другое.

#Новости#Тюмень#Департамент городского хозяйства#Экология#Ирина#Общество
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