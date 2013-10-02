Опасные отходы принимают в «экомобиле»

До 3 октября каждый житель города сможет сдать отработанные ртутьсодержащие лампы, термометры и другие приборы в передвижной пункт приема опасных отходов — «Газель» синего цвета. Кроме того, здесь вы получите подробную консультацию специалистов по обращению с ртутьсодержащими отходами, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.