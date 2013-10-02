«День здоровья»: бег, мини-футбол, аэробик-марафон и не только

В Гилевской роще с 11:15 до 13:30 пройдут соревнования по силовому троеборью и турнир по мини-футболу среди дворовых команд. С 11:00 до 11:20 любители бега смогут принять участие в массовом легкоатлетическом забеге, а профессиональные бегуны — в легкоатлетическом полумарафоне на дистанции 20 километров, который стартует в 11:30. Специально для любителей туризма с 11:20 до 13:00 часов пройдут соревнования по спортивному ориентированию.