«День здоровья»: бег, мини-футбол, аэробик-марафон и не только

Городской осенний «День здоровья» пройдет в нашем городе в эту субботу, 5 октября. В программе спортивный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья!», соревнования по Street workout и многое другое.
Конкурс для пап, мам и детей ежегодно собирает более 40 дружных семей, которые вместе преодолевают замысловатые препятствия эстафеты. Он пройдет на нескольких площадках, в зависимости от округа.
Так, семьи Центрального административного округа ждут на стадионе «Строймаш» (Индустриальная, 49а), Ленинского округа — в Гилевской роще (ул. 50 лет Октября, 200), Калининского округа — в Комсомольском сквере, Восточного — на базе отдыха «Пруд Лесной». Начало спортивного праздника — в 11 часов.
К участию приглашают семейные команды в составе пап, мам и детей 8–10 лет. Заявить о своем желании побороться за звание «самой спортивной семьи» можно будет непосредственно в «День здоровья» на спортивных площадках, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».
В Комсомольском сквере с 10 до 13:30 сотрудники предприятий и организаций выявят сильнейших в турнире по мини-футболу, а все желающие смогут принять участие в мастер-классах по фитнесу.
В 11 часов в Комсомольском сквере стартуют соревнования по Street workout. Жюри выберет из 70 участников победителей в дисциплинах «силовой фристайл» и «силовое троеборье». В это же время все желающие люди пожилого возраста возьмут специальные палки в руки и скандинавской ходьбой преодолеют 2 км в рамках «Марша здоровья».
Как сообщает пресс-служба администрации города, 5 октября любителей активного отдыха ждут скандинавская ходьба, кросс, турниры и соревнования по различным видам спорта, «Веселые старты», подвижные игры, оздоровительная гимнастика, соревнования среди дворовых команд и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все мероприятия пройдут по месту жительства с 16 до 19 часов.
На стадионе «Строймаш» СДЮШОР «Прибой» (ул. Индустриальная, 49а) с 11:20 до 13:30 пройдет турнир по мини-футболу, а с 11:15 до 13:00 часов — аэробик-марафон.
В Гилевской роще с 11:15 до 13:30 пройдут соревнования по силовому троеборью и турнир по мини-футболу среди дворовых команд. С 11:00 до 11:20 любители бега смогут принять участие в массовом легкоатлетическом забеге, а профессиональные бегуны — в легкоатлетическом полумарафоне на дистанции 20 километров, который стартует в 11:30. Специально для любителей туризма с 11:20 до 13:00 часов пройдут соревнования по спортивному ориентированию.
На территории базы отдыха «Пруд Лесной» в 11:15 пройдут показательные заплывы клубов закаливания и моржевания. С 11:20 команды предприятий, организаций, ссузов, вузов примут участие в легкоатлетических забегах и в соревнованиях по волейболу, а в 11:30 стартуют соревнования по маунтинбайку.