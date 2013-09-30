Владислав Андреев: автостопом до Индии

На границе с Пакистаном мы познакомились с мотоциклистом из Италии и автопутешественником из Германии. Новую страну мы решили изучать все вместе. Первое впечатление, которое на нас произвел Пакистан, было не самым лучшим: разруха и пустыня вокруг наводили неприятные мысли. Кроме того, сразу по приезду нас взяли под конвой полицейские и снайперы, поскольку Пакистан — страна опасная, поэтому туристов там хорошо охраняют и не дают попасть в передрягу. Сначала это показалось нам забавным. Мы ехали по пустыне в сопровождении вооруженных пакистанцев. Складывалось ощущение, как будто ты снимаешься в фильме про террористов. Мы брали автоматы Калашникова у полицейских и фотографировались с ними, старались хоть как-то развлечься, поскольку от конвоя не было отбоя. Ребята из службы правопорядка сопровождали нас повсюду, не отступая ни на шаг. На рынки и в магазины мы ходили только с сопровождением. По приезду в тот или иной город нас оставляли жить в полицейском участке, потому что в остальных местах, по словам полицейских, было очень опасно. Когда мы приехали в крайний город, после посещения которого должны были отправиться в Индию, нам сказали, что придется подождать несколько минут. К слову сказать, пять пакистанских минут могут длиться и час, и два, и даже день. Нам пришлось ждать почти неделю. И дело было даже не в том, что нас не хотели выпускать, просто Восток сам по себе очень неторопливый. После двух часов дня вообще сложно вести какие-то дела, все обычно уже закрыто. После десяти дней в Пакистане мы отправились в Индию.