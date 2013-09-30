Владислав Андреев: автостопом до Индии

О визе
Для автостопщика, пожалуй, самая главная проблема — это получение визы. Я терпеть не могу всю эту бюрократию, но без нее, к сожалению, никак. Самый легкий путь, который нужно преодолеть, чтобы попасть в Индию, лежит через Грузию, Армению, Иран и Пакистан. Именно так ехали мы и добрались до пункта назначения за месяц. Но нам пришлось открыть три визы: пакистанскую, иранскую и индийскую. Последнюю я получил в Москве, и она оказалась для меня самой доступной. Пакистанскую визу можно открыть только через приглашение, которое я получил благодаря турфирме. На собеседовании в пакистанском посольстве произошел, кстати говоря, интересный случай. Поскольку я собирался отправиться стопом со свой подругой, то мы вместе пошли получать визу. Однако в посольстве очень удивились, что девушка так хочет посетить мусульманскую страну и практически устроили из этого грандиозное событие. Многие сотрудники посольства пришли посмотреть на мою подругу и даже вручили ей книгу о Пакистане. В общем, было забавно. Иранская виза оказалась тоже простой в получении, открыть ее можно даже на границе.
Чувствуй границу
Посещать зарубежную страну лучше официально, то есть обязательно через визу. Нам повезло один раз, когда мы нелегально посетили Тибет и остались незамеченными пограничниками, но никому не советую нарушать законы границы, ведь последствия могут быть самые разные. Одного моего знакомого по этой причине посадили в Ираке. Полтора месяца он находился в тюрьме, точнее в песчаной яме, где за то время о нем почти все забыли. Родственники чудом смогли найти его и освободить.
Кавказское гостеприимство
Наш путь начался через Владикавказ и оказался очень приятным. В Армении и Грузии нас щедро угощали, подвозили до нужного места, да и вообще относились к нам радушно. Один армянин, когда подвозил нас на своем джипе, рассказывал о своей стране, показывал достопримечательности. Не жалея времени, останавливался возле разных памятников и храмов, давал возможность сфотографироваться. Днем он кормил нас обедом, а вечером снял для нас отель, оплатив все за свой счет. Этот человек сказал, что мы гости в его стране, поэтому по-другому он вести себя просто не мог. Было непривычно и очень круто!
Путин, Аршавин и водка
Одним из условий посещения Ирана для женщин было ношение платка, поэтому прежде, чем преодолеть границу, моя спутница надела на голову косынку. Еще интересной особенностью было отсутствие алкоголя, по крайней мере, официально. Когда иранцы, попадающие нам на встречу узнавали, что мы из России, многие из них спрашивали: «А у вас есть с собой водка?». Ее у нас, конечно, не было. Тогда иранцы откуда-то тайком доставали бутыль и пытались угостить нас своими алкогольными напитками. Вообще, среди иранцев интересно понаблюдать стереотипы о нашей стране. Многие, узнав о том, что мы русские, сходу называли Путина, Аршавина, водку и вспоминали о том, что зимой у нас очень холодно.
Шесть важных слов на фарси
Чем дальше мы заезжали вглубь Ирана, тем сложнее было найти человека, с которым без проблем можно было изъясняться на английском. Когда нам попадались англоговорящие иранцы, мы охотно использовали эту возможность, чтобы записать транскрипцию слов на фарси. Ведь по-другому тебя никто не поймет. «Можно», «спать», «есть», «идти», «прямо», «сейчас» — самые важные слова, которые должен знать каждый автостопщик.
Идеальный автостоп
Иран — страна идеального автостопа. Водители с охотой подбирают путешественников. За две недели нахождения в этой стране мы потратили всего 50 долларов на двоих. Мы хотели и могли тратить больше средств, но нам этого не позволили заботливые и гостеприимные иранцы. Нас вкусно и бесплатно кормили, устраивали на ночлег, учили местному языку, показывали достопримечательности и даже давали небольшую сумму денег. Так мы проехали через весь Иран. Если вы хотите попробовать автостоп, то для первого заграничного опыта эта страна будет идеальным вариантом.
По магазинам с конвоем
На границе с Пакистаном мы познакомились с мотоциклистом из Италии и автопутешественником из Германии. Новую страну мы решили изучать все вместе. Первое впечатление, которое на нас произвел Пакистан, было не самым лучшим: разруха и пустыня вокруг наводили неприятные мысли. Кроме того, сразу по приезду нас взяли под конвой полицейские и снайперы, поскольку Пакистан — страна опасная, поэтому туристов там хорошо охраняют и не дают попасть в передрягу. Сначала это показалось нам забавным. Мы ехали по пустыне в сопровождении вооруженных пакистанцев. Складывалось ощущение, как будто ты снимаешься в фильме про террористов. Мы брали автоматы Калашникова у полицейских и фотографировались с ними, старались хоть как-то развлечься, поскольку от конвоя не было отбоя. Ребята из службы правопорядка сопровождали нас повсюду, не отступая ни на шаг. На рынки и в магазины мы ходили только с сопровождением. По приезду в тот или иной город нас оставляли жить в полицейском участке, потому что в остальных местах, по словам полицейских, было очень опасно. Когда мы приехали в крайний город, после посещения которого должны были отправиться в Индию, нам сказали, что придется подождать несколько минут. К слову сказать, пять пакистанских минут могут длиться и час, и два, и даже день. Нам пришлось ждать почти неделю. И дело было даже не в том, что нас не хотели выпускать, просто Восток сам по себе очень неторопливый. После двух часов дня вообще сложно вести какие-то дела, все обычно уже закрыто. После десяти дней в Пакистане мы отправились в Индию.
Без комплексов
Индия поразила нас своей свободой. Здесь ты можешь делать почти все, что хочешь. Можешь автостопить туда, куда хочешь. Мы жили в ситхском храме, где живут тысячи людей. Мы спали на мраморном полу, как делают это местные жители. Здесь был бесплатный ночлег и завтрак. К еде было очень сложно привыкнуть, желудок долго сопротивлялся. Однако это было никчемным по сравнению с тем, что удавалась увидеть на улице. Нередко можно было встретить, как какой-нибудь местный житель вылезает из коробок, где он благополучно ночевал, надевает белую одежду и галстук. Он идет на работу и при этом успевает чистить зубы. Никто не заморачивается по этому поводу. В Индии все кажется естественным. От этой естественности твоему сознанию приходится непросто. Крышу по-настоящему срывает.
В большом потоке пешеходов, машин, торговцев очень легко потеряться. По этой причине стопить очень сложно, ведь эта живая масса практически заглатывает тебя, и в ней ты становишься незаметным. Проще всего путешествовать на поезде, даже без денег можно доехать до нужного пункта. Кондукторы, кажется, там все понимают. Виды из поезда, как правило, не самые лучшие: мимо проносятся трущобы, жалкие захолустья, бедные города.
Когда я прибыл в Варанаси — священный индийский город, то мой хостел оказался рядом с крематорием, где сжигают трупы индийцев. Поскольку это важная традиция, то работа костра не прекращалась ни на минуту. Когда я смотрел на этот черный дым от огня, во мне не было ни страха, ни отвращения, наоборот какой-то интерес. Но после я обо всем забыл. Что удивительно, дым ничем специфическим не пахнет.
В Индии начинаешь чувствовать себя небожителем. Индийцы рады людям с европейской внешностью и проявляют к ним большой интерес, они с удовольствием начинают вести с тобой беседу, угощают тебя. Нередко они могут пригласить тебя сняться в индийском кино, за что заплатят хорошую сумму. И для того, чтобы там сыграть ненужно, иметь каких-либо великолепных талантов. Хотя любые умения в чужой стране могут очень пригодиться. Однажды в Бангкоке у меня совсем не было денег, я полтора часа играл на гитаре в центре города, хотя знал все одну мелодию и ту не полностью. Но мне удалось собрать приличную сумму, для местных жителей мое выступление было настоящим шоу.
По секрету всему свету
По словам Владислава, в путешествии автостопом нередко случают настоящие чудеса. Если бредешь вдоль дороги и очень хочешь, чтобы тебя быстро и бесплатно подвезли, то мечта обязательно осуществится. Откуда ни возьмись появится авто, в котором окажется добродушный и разговорчивый водитель, с которым дорога будет приятной и интересной. Главный секрет хорошего путешествия — это настрой, с которым ты встретишь дальний путь. Хорошо в дороге будет тому, кто рад ей и надеется только на лучшее.
Марина Рыбьякова
Фото vk.com/event58822356