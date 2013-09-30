«Мисс мира — 2013» стала филиппинка

В 2013 году конкурс впервые проходил без традиционного выхода участниц в бикини. Такое решение было принято из-за массовых протестов радикально настроенной части местных мусульман (Индонезия является крупнейшим мусульманским государством мира). Кроме того, исламский совет страны требовал полностью запретить проведение конкурса на территории государства, заявляя, что он пропагандирует гедонизм, материализм и потребительское отношение к женщинам.