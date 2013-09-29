За пятерых нелегальных работников — более 1 млн рублей штрафа

Установлено, что в июне текущего года ООО «Кометкон-Информ» (г. Екатеринбург) наняло на работу пять граждан из Узбекистана для выполнения строительно-монтажных работ в г. Заводоуковске Тюменской области. При этом у иностранцев не было разрешений на работу в России.