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За пятерых нелегальных работников — более 1 млн рублей штрафа

29 сентября 2013, 13:01
Сотрудники Заводоуковской межрайонной прокуратуры выявили нарушения миграционного законодательства: на стройке работали 5 «трудовых мигрантов». Компания-работодатель заплатит штраф.

Установлено, что в июне текущего года ООО «Кометкон-Информ» (г. Екатеринбург) наняло на работу пять граждан из Узбекистана для выполнения строительно-монтажных работ в г. Заводоуковске Тюменской области. При этом у иностранцев не было разрешений на работу в России.

Межрайонная прокуратура возбудила в отношении организации административные дела по ч.1 ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина). По результатам рассмотрения дел Заводоуковский районный суд подверг фирму штрафам на общую сумму 1 млн 250 тысяч рублей, сообщают в ведомстве.

#Новости#Прокуратура#Штрафы#Узбекистан#Заводоуковск#Нелегальные мигранты#Мигранты#Женя#Общество
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