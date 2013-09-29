«Наяды» из Тюмени едут на «Русский силуэт» в Москву

Дизайнер Елена Криворотова с коллекцией «Наяды» из Тюмени отправится на финал Х Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» в столицу. 2 октября в Тюмени пройдет подготовка к финалу конкурса, где горожане смогут познакомиться с работами конкурсантки.
27 мая 2012 года в Тюменском технопарке состоялся Региональный финал X Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в г. Тюмени. Подготовка к финалу X Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» в г. Москве. Финал конкурса состоится 6 октября 2013 г. в г. Москве в Гостином дворе. Продюсерский центр «ш’Ателье» в лице Виктора Гарабажия на финале конкурса представит дизайнера Елену Криворотову с коллекцией «Наяды» из Тюмени. Продюсерский центр «ш’Ателье» является региональным представителем Благотворительного фонда «Русский силуэт» в г. Тюмени и Тюменской области.
Участие в финальном показе приняли: 31 дизайнер, 15 помощников, 40 моделей. На конкурсе было представлено 35 авторских коллекций. География регионального полуфинала: г. Тюмень, г. Сургут, г. Шадринск, г. Нижневартовск. Представленные учебные заведения: Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государственный университет, Тюменский архитектурно-строительный университет, Шадринский государственный педагогический институт, Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Омский государственный институт сервиса, Тюменский Дом культуры «Водник», Центр молодежного дизайна МАУ «Наше время» г. Сургут, Институт Индустрии моды г. Москва. Жюри конкурса — ведущие дизайнеры одежды г. Тюмени, представители городской элиты, партнеры проекта, председатель жюри — главный режиссер конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», г. Москва Евгений Власов.
Проект фонда — серьезный шаг к формированию новой модели общественного сознания, созданию государственной системы поиска, отбора и поддержки талантов, сохранению и развитию национальных традиций и культур.
Приглашаем Вас 2 октября 2013 г. в 15.00 на подготовку к финалу X Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» в г. Москве (Адрес: ул. Водопроводная 30, каб. 502).