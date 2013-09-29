«Наяды» из Тюмени едут на «Русский силуэт» в Москву

27 мая 2012 года в Тюменском технопарке состоялся Региональный финал X Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в г. Тюмени. Подготовка к финалу X Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» в г. Москве. Финал конкурса состоится 6 октября 2013 г. в г. Москве в Гостином дворе. Продюсерский центр «ш’Ателье» в лице Виктора Гарабажия на финале конкурса представит дизайнера Елену Криворотову с коллекцией «Наяды» из Тюмени. Продюсерский центр «ш’Ателье» является региональным представителем Благотворительного фонда «Русский силуэт» в г. Тюмени и Тюменской области.