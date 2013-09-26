Воздушные бои и картинг в центре Тюмени

Создать такую, казалось бы, эклектичную картину получилось в рамках третьего фестиваля технических видов спорта. Его основная цель — привлечь внимание детей к спортивно-техническим кружкам нашего города. Пожарная машина, аэростат, а также мотоциклы стали украшением спортивного праздника: дети с удовольствием рассматривали их в паузах между номерами развлекательной программы.
Еще до начала спортивного праздника многие могли посмотреть работы судо-, авиа- и автомоделистов. Всего около 30 экземпляров, созданных тюменскими школьниками.
«Сначала ребятишки строят картонные модели, потом и деревяшки пойдут. Вообще, мы делаем модели из разных материалов: стекловолокно, проволока, пластмасса и т.д. Работа над моделью может занимать до 9 месяцев, все зависит от того, какое судно мы хотим получить в итоге. В моем кружке занимается 30 ребят, есть и девочки. Интересно, что у девочек получаются более аккуратные модели, они очень старательны. Мальчишкам же нужно поскорее все сделать и проверить в действии», — отметил Виктор Рогозин, преподаватель технологии и черчения 27 школы, руководитель кружка судо-моделирования «Старт».
«Вы посмотрите, какое маленькое чудо делают ребята! — прокомментировала жительница города Анастасия Викторова, подойдя к моделям со своим внуком. — Вот наш Алешка подрастет, мы его тоже в такой кружок отдадим — хорошо, когда мальчик умеет руками что-то делать».
Говорит Егор Сажин, ученик 27-ой школы: «В кружке я занимаюсь уже год. Моя подводная лодка, которая находится здесь на выставке, участвовала во всероссийских соревнованиях. Занимаясь два раза в неделю, я смог ее сделать за год. Моя подлодка сделана из пенопласта, стекловолокна, железа. Мне нравится ходить в кружок, то чему я здесь учусь, может пригодиться мне в будущем».
Авто- и авиамодели тюменцы увидели в действии. Несколько машин опробовали на трассе для картинга, а среди моделей самолетов устроили воздушный бой, в ходе которого противнику нужно было отрезать атласную ленту, привязанную к хвостовой части летательного аппарата. Следует сказать, что бой получился зрелищным и достаточно продолжительным, что позволило по достоинству оценить летательные характеристики моделей и мастерство управления ими.
Однако наибольший интерес как у маленьких, так у больших тюменцев вызвали показательные выступления стантрайдеров и соревнования картингистов.
«Каждый картинг-клуб выставил команду из четырех человек. Они проехали дистанцию со сменой гонщика, передавая шлем как эстафетную палочку. Такие соревнования я устраиваю у себя в кружке уже три года. Как взрослый и опытный человек, я стараюсь подсказать своим ученикам, что и как нужно делать в этом виде спорта. У меня занимается 60 человек, средний возраст которых 12 лет. И могу сказать, что неперспективных детей здесь нет. Чтобы успешно заниматься картингом, нужно иметь быстрое мышление», — прокомментировал выступление маленьких спортсменов Александр Овечкин, руководитель секции «Картинг» клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова.
Несмотря на то, что острых моментов в выступлениях юных гонщиков и взрослых мотоциклистов было немного, заметить долю зависти, с которой наблюдали за ними младшие школьники, было несложно. Пожалуй, каждый из ребят, пришедших на фестиваль, хотел бы примерить шлем и прокатиться на карте или мотоцикле. «Когда мне будет девять, я тоже пойду на картинг. Папа мне уже пообещал», — заверил первоклассник Артем.
Марина Рыбьякова
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Видео Сергея Шарапова