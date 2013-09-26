Воздушные бои и картинг в центре Тюмени

«Каждый картинг-клуб выставил команду из четырех человек. Они проехали дистанцию со сменой гонщика, передавая шлем как эстафетную палочку. Такие соревнования я устраиваю у себя в кружке уже три года. Как взрослый и опытный человек, я стараюсь подсказать своим ученикам, что и как нужно делать в этом виде спорта. У меня занимается 60 человек, средний возраст которых 12 лет. И могу сказать, что неперспективных детей здесь нет. Чтобы успешно заниматься картингом, нужно иметь быстрое мышление», — прокомментировал выступление маленьких спортсменов Александр Овечкин, руководитель секции «Картинг» клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова.