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Школьница сдала извращенца в полицию

25 сентября 2013, 09:46
В Тюмени 12-летняя школьница застала взрослого мужчину в кустах за непристойным занятием и сообщила о нем сотрудникам Госавтоинспекции. В отношении извращенца возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).
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Дети

Днем 22 сентября возле дома по улице Широтной 12-летнюю школьницу окликнули. Когда девочка обернулась, она увидела в кустах мужчину со спущенными штанами. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, он «с целью удовлетворения своей половой потребности совершил развратные действия без применения насилия». Школьница увидела неподалеку сотрудников ГИБДД, которым сообщила о случившемся. Мужчина был задержан на месте.

В ближайшее время 26-летний обвиняемый будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Дети#Тюмень#Развратные действия#Таня#Происшествия
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