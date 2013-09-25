Школьница сдала извращенца в полицию

Днем 22 сентября возле дома по улице Широтной 12-летнюю школьницу окликнули. Когда девочка обернулась, она увидела в кустах мужчину со спущенными штанами. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, он «с целью удовлетворения своей половой потребности совершил развратные действия без применения насилия». Школьница увидела неподалеку сотрудников ГИБДД, которым сообщила о случившемся. Мужчина был задержан на месте.