Как страшно в русских тюрьмах, рассказала Толоконникова

Федеральная служба исполнения наказания РФ направила в Мордовию своих сотрудников для проверки жалобы осужденной за хулиганство («панк-молебен» в ХХС) участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Как сообщила ИТАР-ТАСС руководитель пресс-бюро ФСИН России Кристина Белоусова, из Москвы в Мордовию направлена группа сотрудников центрального аппарата службы.
Напомним, в понедельник Лента.ру опубликовала открытое письмо Толоконниковой, в котором она объясняет, почему начала голодовку и вступила в противостояние с администрацией колонии. В письме Надежда рассказывает об ужасающих условиях труда и быта в колонии, о насилии и издевательствах над женщинами. «Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16–17 часов в день. С 7.30 до 0.30. Сон — в лучшем случае часа четыре в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Не давать [норму — 150 костюмов в день] ты не можешь — иначе будет наказан весь отряд, вся бригада. Наказан, например, многочасовым коллективным стоянием на плацу. Без права посещения туалета. Без права сделать глоток воды», — пишет она в письме.
При этом, по словам Надежды, администрация колонии «наводит порядки» в ней руками «старших» заключенных и не выпускает за пределы ИК ни одной жалобы. ««Если бы ты не была Толоконниковой, тебя бы уже давно *********" — говорят приближенные начальникам зэчки. Так и есть, других бьют. За неуспеваемость. По почкам, по лицу. Бьют сами осужденные, и ни одно избиение в женском лагере не происходит без одобрения и ведома администрации. Год назад, до моего приезда, до смерти забили цыганку в 3-м отряде». Сам замначальника колонии, по словам Толоконниковой, пригрозил ей скорой смертью в случае, если она не перестанет «просить за всех».
Швейный цех ИК-14. Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия
Сегодня с Толоконниковой, как сообщат РИА-Новости, встретились представители президентского Совета по правам человека, запланирована проверка колонии следственным комитетом. По последним данным, член СПЧ Илья Шаблинский утверждает, что сведения Надежды Толоконниковой о нарушениях прав осужденных в колонии, где она отбывает наказание, подтверждаются. «Я уже поговорил с несколькими заключенными, у меня волосы дыбом встают», — сказал он ИТАР-ТАСС. Сама же Надежда, просившая в заявлении о голодовке перевести ее в другое учреждение, временно переведена в штрафной изолятор.
Как сообщает Открытое информационное агентство, Толоконникова рассказала, что вечером в понедельник по решению начальника колонии № 14 она была перемещена в «безопасное место», которое является одной из камер, предназначенных для водворения заключенных, подвергающихся дисциплинарному наказанию в виде помещения в ШИЗО.
«Я полагаю, что помещение меня в камеру ШИЗО, находящуюся на территории ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия, не является „безопасным местом“, поскольку главная опасность в данный момент для меня исходит со стороны руководства ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия, представители которого угрожали мне убийством», — пишет Толоконникова.
Она рассказывает, что температура воздуха в ее камере — 12–14 градусов, и в наличии только холодная вода, что «приводит к невозможности совершать гигиенические процедуры».
«Из мебели, которой разрешено пользоваться от подъема до отбоя в наличии только узкая, холодная скамейка, поскольку на кровати от подъема до отбоя сидеть запрещено, — пишет Надежда Толоконникова. — Камера ШИЗО освещена тусклым светом, делающим чтение и составление юридических и иных документов практически невозможным. Полагаю, что вышеописанные условия фактически воспроизводящие режим ШИЗО, с созданием опасной для моего здоровья в режиме голодовки низкой температуры, являются попыткой давления со стороны администрации ФКУ ИК-14 с целью принуждения меня к отказу от голодовки. (…) Мой статус от статуса „водворенного ШИЗО“ отличается лишь тем, что я не ношу специального оранжевого ШИЗО-платья. Я могу ходить в своей обычной колонийской одежде, но даже 5 слоев кофт не спасают от пронизывающего холода»
Добавим, что письмо Толоконниковой не оставило равнодушным многих: под размещенной на портале change.org петицией в поддержку ее требований только за первые сутки появилось больше 20 тысяч подписей, позже число их достигло 32 тысяч. Сейчас в Москве у здания ФСИН началась серия одиночных пикетов. «Пора уже менять гулаговскую систему. Заключение не повод для издевательств и рабского труда. И не место, где администрация распоряжается твоей жизнью», — таков самый популярный среди комментариев, оставленных подписавшими петицию в поддержку требований Надежды.
Фото — dmitryhorse / instagram.com
На фото — Надежда Толоконникова, 26 июля 2013
Андрей Стенин / РИА Новости