Как страшно в русских тюрьмах, рассказала Толоконникова

При этом, по словам Надежды, администрация колонии «наводит порядки» в ней руками «старших» заключенных и не выпускает за пределы ИК ни одной жалобы. ««Если бы ты не была Толоконниковой, тебя бы уже давно *********" — говорят приближенные начальникам зэчки. Так и есть, других бьют. За неуспеваемость. По почкам, по лицу. Бьют сами осужденные, и ни одно избиение в женском лагере не происходит без одобрения и ведома администрации. Год назад, до моего приезда, до смерти забили цыганку в 3-м отряде». Сам замначальника колонии, по словам Толоконниковой, пригрозил ей скорой смертью в случае, если она не перестанет «просить за всех».