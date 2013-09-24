В «Кроссе наций» участвовали тюменцы от 4 до 73 лет

«Среди самых юных участниц стоит отметить Василису Полякову 2009 года рождения, которая впервые в этом году принимала участие в соревнованиях, правда, пока в сопровождении мамы. Чемпионка Мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова вышла на старт вместе с 4-летней дочерью Анной, которая также впервые участвовала в этом году. Самым взрослым участником на дистанции стал известный тюменский спортсмен, знатный марафонец, первый мастер спорта СССР по легкой атлетике в нашем регионе, отличник физической культуры и спорта Геннадий Иноземцев. Не так давно он вернулся из Москвы, где участвовал в международном марафоне. Ровно 50 лет назад он принял участие в марафоне впервые. В этом году Геннадию исполнится 73 года. Даже в таком преклонном возрасте он наравне с молодежью преодолел спортивный забег «Кросса наций на 4 километра», — сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.