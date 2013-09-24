В «Кроссе наций» участвовали тюменцы от 4 до 73 лет

Более 6 тысяч человек вышло на старт «Кросса наций» в Тюмени. Несмотря на пасмурную погоду, участие в масштабном легкоатлетическом забеге приняли настроенные на позитив горожане в возрасте от 4 до 73 лет.
Напомним, что «Кросс наций-2013» прошел в минувшее воскресенье, 22 сентября. Приветствуя участников соревнований на площади у здания правительства региона, заместитель председателя облдумы Геннадий Корепанов сказал: «Мне бы хотелось, чтобы каждого жителя нашего города сопровождал девиз „Спорт и здоровье — шаг к успеху“!». В день проведения соревнований этим девизом воспользовались 6 тысяч 120 человек. Из них 120 человек — участники VIP-забега, 500 человек — участники спортивных забегов на дистанции 1, 4, 6, 8 и 12 километров. 5 тысяч 500 человек стали участниками массового забега.
«Среди самых юных участниц стоит отметить Василису Полякову 2009 года рождения, которая впервые в этом году принимала участие в соревнованиях, правда, пока в сопровождении мамы. Чемпионка Мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова вышла на старт вместе с 4-летней дочерью Анной, которая также впервые участвовала в этом году. Самым взрослым участником на дистанции стал известный тюменский спортсмен, знатный марафонец, первый мастер спорта СССР по легкой атлетике в нашем регионе, отличник физической культуры и спорта Геннадий Иноземцев. Не так давно он вернулся из Москвы, где участвовал в международном марафоне. Ровно 50 лет назад он принял участие в марафоне впервые. В этом году Геннадию исполнится 73 года. Даже в таком преклонном возрасте он наравне с молодежью преодолел спортивный забег «Кросса наций на 4 километра», — сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
По итогам соревнований победителем среди мальчиков 2004 года рождения и младше стал 9-летний Александр Подольников, воспитанник СДЮСШОР № 2 и учащийся СОШ № 57. Будущий биатлонист участвовал в «Кроссе наций» впервые и сразу показал отличный результат, преодолев дистанцию в 1 километр за 2 минуты 40 секунд. Среди мужчин 1993 года рождения и старше победителем стал Станислав Мокин 1992 года рождения, представитель Центра спортивной подготовки. Он преодолел дистанцию 4 километра за 10 минут 35 секунд. В категории «Юноши 1994 гр и младше» победителем стал Валерий Шадрин (1994 г.р.) из ТюмГУ, преодолевший дистанцию 4 километра за 11 минут 10 секунд. По итогам Кросса нации Валерию присвоен 1 спортивный разряд. 1 место на дистанции 8 километров с результатом 25 минут 57,7 секунд занял Василий Борисов 1994 года рождения из ТюмГНГУ. Самую длинную дистанцию 12 километров с результатом 37 минут 14 секунд сумел преодолеть Александр Емельянов 1973 года рождения.
По итогам соревнований победителем среди девочек 2004 года рождения и младше стала 8-летняя Василиса Ядрышникова, воспитанница СДЮСШОР № 2. Василиса прошла дистанцию 1 километр за 3 минуты 10 секунд. Среди женщин 1994 года рождения и старше победителем стала Анна Золотухина 1992 года рождения, представитель ТюмГНГУ. Она преодолела дистанцию 4 километра за 11 минут 51 секунду. В категории «Девушки 1994 гр и младше» победителем стала Эльвира Шеразданова (1994 г.р.) из ТюмГУ, преодолевшая дистанцию 6 километров за 21 минут 21 секунду. По итогам Кросса нации Эльвире присвоен 1 спортивный разряд. 1 место на дистанции 8 километров с результатом 30 минут 25 секунд заняла Светлана Иванова 1992 года рождения из ТюмГНГУ.
В общей сложности по итогам соревнований около 300 человек получили спортивные разряды.