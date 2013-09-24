Тюменские биатлонисты привезли золотые медали из Сочи и Уфы

В Сочи накануне, 23 сентября, завершился Летний чемпионат и Кубок России по биатлону. Участники приняли участие в двух гонках — спринте и индивидуальной гонке. Среди женщин абсолютный результат показала тюменская биатлонистка Ирина Старых. Она завоевала золотые медали в обеих дисциплинах, в спринте обойдя Екатерину Глазырину и Яну Романову, а в индивидуальной гонке вырвав победу у Ольги Зайцевой.
Среди мужчин победу в индивидуальной гонке одержал представитель Тюменской области Иван Черезов. Вторым стал Максим Цветков (Москва), третье время показал еще один тюменец Андрей Маковеев, сообщает пресс-служба областного центра спортивной подготовки. .
Иван Черезов прокомментировал свое выступление в Сочи: «Сейчас у нас идет нормальный тренировочный процесс. Мы стартуем здесь в первый раз на олимпийской трассе в Сочи. Была проделана работа на сборах в высокогорье. Неправильно говорить, что мы делали акцент и подводились к этим стартам. У нас стоит задача — самим повысить свое мастерство».
Комментарий Ирины Старых: «Если честно, к этому старту мы как-то по-особому не готовились. Провели месяц в горах: сначала в одном месте тренировались, потом в другом. Это был заключительный этап нашего сбора. Тренеры перед гонкой сказали: „Покажите то, на что готовы“. Я не думала, что я так быстро бегу по сравнению с остальными. Не скажу, что я так сильно готова. В начале лета у меня была травма, я пропустила промежуток времени. Трасса в Сочи очень тяжелая. Во-первых, из-за высоты, а во-вторых, из-за крутых виражей и подъемов».
В Уфе на днях проходило первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 1995–1996 годов рождения.
Как сообщает пресс-служба Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, 20 сентября прошли индивидуальные гонки. Среди девушек на дистанции 10 км победила тюменка Анастасия Толмачева. Второе место заняла башкирская спортсменка. Третьей пришла воспитанница тюменского ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Татьяна Аносенко. Среди юношей в индивидуальной гонке на 12,5 км «золото» получил Кирилл Стрельцов из Москвы. Вторым пришел Дмитрий Шамаев из Ижевска (Удмутрия). «Бронзу» взял новосибирский спортсмен Максим Гаевой. Тюменский спортсмен из ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Леонид Кармацких пришел шестым.
В пятницу, 21 сентября, прошли эстафетные гонки (кросс). Среди девушек в эстафете 3×3 км сборная Тюменской области, куда вошли воспитанницы ЦПСР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Анастасия Толмачева, Карина Талменева и Татьяна Аносенко, заняла второе место с отставанием от лидеров из Удмуртии на 15,5 сек. «Бронзу» получили спортсменки из Мордовии. В эстафете 3×4 км среди юношей тюменские спортсмены Леонид Кармацких, Евгений Федорович, Александр Насекин также показали второй результат, уступив спортсменам из ХМАО-Югры 18,3 сек. Третьими стали биатлонисты из Удмуртии.