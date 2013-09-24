Тюменские биатлонисты привезли золотые медали из Сочи и Уфы

Комментарий Ирины Старых: «Если честно, к этому старту мы как-то по-особому не готовились. Провели месяц в горах: сначала в одном месте тренировались, потом в другом. Это был заключительный этап нашего сбора. Тренеры перед гонкой сказали: „Покажите то, на что готовы“. Я не думала, что я так быстро бегу по сравнению с остальными. Не скажу, что я так сильно готова. В начале лета у меня была травма, я пропустила промежуток времени. Трасса в Сочи очень тяжелая. Во-первых, из-за высоты, а во-вторых, из-за крутых виражей и подъемов».