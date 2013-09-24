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Онищенко вновь приедет в Тюмень?

24 сентября 2013, 17:56
Участников открывающейся завтра научной конференции «Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период» поприветствует главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщают в областном департаменте информационной политики.

Но прибудет ли главный санитарный врач страны в Тюмень лично, не знает в городе, кажется, никто. Точно информации не дали ни в департаменте здравоохранения, ни в департаменте информационной политики. Непосредственные организаторы конференции — Тюменский научно-исследовательский институт краевой патологии — тоже не сообщают ничего конкретного. «Приедет ли Онищенко, будет известно завтра утром», — комментирует директор института Татьяна Степанова.

Конференция «Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период» продлится два дня. После торжественного открытия, запланированного на 10 часов утра, участники и гости конференции разойдутся на секционные заседания. Организаторами конференции запланированы как традиционные секционные заседания, так и постерные сессии в фойе и лабораториях, круглые столы по средствам лабораторной диагностики паразитов и санитарно-паразитологическому мониторингу, а также семинар по диагностике паразитов, передающихся через рыб.

Напомним, Геннадий Онищенко посещал Тюмень около двух с половиной лет назад. Тогда, в феврале 2011 года, он побывал в здании Центрального рынка. После визита главного санитарного врача, который остался недоволен состоянием рынка, последний на некоторое время был закрыт.

#Новости#Конференции#Онищенко#Роспотребнадзор#Медицина#Дарья#Общество
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