Онищенко вновь приедет в Тюмень?

Конференция «Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период» продлится два дня. После торжественного открытия, запланированного на 10 часов утра, участники и гости конференции разойдутся на секционные заседания. Организаторами конференции запланированы как традиционные секционные заседания, так и постерные сессии в фойе и лабораториях, круглые столы по средствам лабораторной диагностики паразитов и санитарно-паразитологическому мониторингу, а также семинар по диагностике паразитов, передающихся через рыб.