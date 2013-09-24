Александра Цурикова: Formula Neftegaz поразила итальянцев своим упорством

Более часа пришлось потратить на борьбу со стихией: в рабочую палатку стекались дождевые потоки. Когда стало очевидно, что невозможно за один день исправить все недочеты, было принято решение показать экспертам хотя бы то, что сделано. Промокшие до нитки судьи были удивлены работоспособностью и упорством ребят. Они были уверены, что новички опустят руки, осознав, какой объем работ им предстоит сделать. Но студенты продолжали трудиться, потому что к тому моменту была определена главная задача: пройти техническую инспекцию, которая поддается далеко не всем первогодникам.