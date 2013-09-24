Александра Цурикова: Formula Neftegaz поразила итальянцев своим упорством

День первый: трудности начинаются
В первый день проекта перед командой стояла важнейшая задача — пройти техническую инспекцию — только после нее можно приступать к статическим тестам. При удачном завершении всех проверок на безопасность гоночного болида судьи могут позволить командам принять участие непосредственно в заездах на треке. Огромная очередь из конкурсантов и их инженерных творений выстроилась перед зоной прохождения технической инспекции. Итальянская жара и палящее солнце не могли стать причиной для отказа от демонстрации тюменского «Вектора».
Стоит сказать, что подавляющее большинство судей были работниками авторитетной компании Dallara, являющейся производителем шасси для различных автогоночных серий. Тюменцы не ожидали повышенного интереса к ним со стороны экспертов. Были найдены несколько несоответствий регламенту, которые нужно было устранить для успешного прохождения инспекции. Это стало причиной бессонной ночи для инженерного отдела.
День второй: упорству тюменцам не занимать!
Следующий день также стал очень напряженным для команды. Ребятам было необходимо пройти бизнес-презентацию и защиту технических параметров и характеристик болида, а также его стоимости. Кроме того, тюменцам предстояло совершить еще одну попытку пройти техинспекцию.
Проработав накануне всю ночь, устранив ошибки, ребята были уверены, что второй день соревнований принесет им стикер, который клеят на болид при успешном прохождении осмотра. Однако не тут-то было! В стандартной ситуации количество экспертов, одновременно осматривающих автомобиль, не превышает двух-трех. «Фортуна» же принесла «Вектору» 12 судей разного ранга. Все исправленные ошибки были вычеркнуты, но лист осмотра пополнил еще больший список новых недочетов. Ситуацию прояснили эксперты: оказывается, такое повышенное внимание к болиду было ввиду того, что участники-новички давно не привозили на соревнования такие хорошие гоночные машины.
Это подбодрило участников Formula Neftegaz, ведь главной целью команды было получение не титулов и регалий, а бесценный опыт, который в будущем смог бы вывести их на высокий уровень конкурентоспособности.
День третий: работа над ошибками
Третий день Formula Student Italy пролетел для команды незаметно из-за беспрерывной работы над ошибками. Даже девушки взяли в руки алюминиевые листы, молотки, болгарки и шестигранники. Погода будто играла против команды: начался дождь, который продолжался весь день.
Более часа пришлось потратить на борьбу со стихией: в рабочую палатку стекались дождевые потоки. Когда стало очевидно, что невозможно за один день исправить все недочеты, было принято решение показать экспертам хотя бы то, что сделано. Промокшие до нитки судьи были удивлены работоспособностью и упорством ребят. Они были уверены, что новички опустят руки, осознав, какой объем работ им предстоит сделать. Но студенты продолжали трудиться, потому что к тому моменту была определена главная задача: пройти техническую инспекцию, которая поддается далеко не всем первогодникам.
День четвертый: долгожданный стикер
Потратив пару утренних часов на окончательное завершение работ, Formula Neftegaz отправилась на прохождение технической инспекции, удачное завершение которой стало для каждого члена команды заветной мечтой. Очередной скрупулезный осмотр гоночного автомобиля, сопровождавшийся множеством измерений и сравнений с регламентом, закончился торжественным вручением команде первой наклейки Safety. Радости студентов не было предела!
Кстати сказать, все команды, не прошедшие по каким-либо причинам техническую инспекцию, к тому моменту освободили боксы и отправились отдыхать или домой. Formula Neftegaz была последней, кто отважился продолжать борьбу.
После прохождения долгожданной техинспекции и взвешивания (вес болида составил 307 кг) машину отправили на тест, определяющий возможность вытекания каких-либо технических жидкостей и топлива при боковом наклоне на 45 и 60 градусов. Обнаружилось подтекание крышки топливного бака, что вскоре исправили путем промазывания элементов сопряжения силиконом. Еще один стикер Tilt test появился на «Векторе». Следом за ним появилась и третья наклейка Noise, подтверждающая прохождения теста на шум.
Впереди ребят ждала церемония награждения, по поводу которой они не питали иллюзий, понимая, что вершины в этом году им не достигнуть. Однако поставленную цель команда выполнила на 100%, и студенты уверены, что полученный опыт обязательно поможет им выйти в лидеры.
Отдел по связям с общественностью ТюмГНГУ