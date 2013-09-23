За призами от «Арсенала» тюменцы ныряли в сказку

Ровно в 15:00 праздник начался. Несмотря на осеннюю погоду, желающих «нырнуть в сказку» было очень много. Ещё бы, ведь преобразившихся после купания «царей» ждали нереально крутые призы — ноутбук, планшеты, фотоаппараты, видеокамеры, коммуникаторы, IРod. И это ещё не всё. Из участников каждого «заплыва» выбирался самый артистичный, который переходил во второй тур розыгрыша. В итоге главный приз — 3D монитор — достался самому закаленному, отчаянному и веселому «царю». Зрителям также не пришлось скучать: в программе для всех желающих получить приз были конкурсы и увлекательный квест по магазину «Арсенал+». Среди призов были рюкзаки, наборы для пикника, зонты, сумки для ноутбука. Всем посетившим данное мероприятие предлагалось выпить чаю из самовара с пряниками и баранками, «молодильными» яблоками. Все желающие фотографировались на память в образе сказочных персонажей.