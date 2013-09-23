За призами от «Арсенала» тюменцы ныряли в сказку

В минувший четверг, 19 сентября, компания «Арсенал+» в честь своего 20-летия подарила жителям города праздник — экстремальный, но необычайно щедрый розыгрыш. Для того, чтобы получить один из 15 суперпризов было достаточно всего лишь… нырнуть в сказку.
Утром на площадке у магазина «Арсенал+» на Ленина, 15 установили три бассейна, наполнили их ледяной водой, горячей водой, «кипящим молоком» — как в сказке Ершова «Конек-горбунок». Установили шатер для переодевания, накрыли столы, выставили витрину с призами. Прохожие интересовались тем, что происходит, и узнав про мероприятие, оставались ждать начала.
Ровно в 15:00 праздник начался. Несмотря на осеннюю погоду, желающих «нырнуть в сказку» было очень много. Ещё бы, ведь преобразившихся после купания «царей» ждали нереально крутые призы — ноутбук, планшеты, фотоаппараты, видеокамеры, коммуникаторы, IРod. И это ещё не всё. Из участников каждого «заплыва» выбирался самый артистичный, который переходил во второй тур розыгрыша. В итоге главный приз — 3D монитор — достался самому закаленному, отчаянному и веселому «царю». Зрителям также не пришлось скучать: в программе для всех желающих получить приз были конкурсы и увлекательный квест по магазину «Арсенал+». Среди призов были рюкзаки, наборы для пикника, зонты, сумки для ноутбука. Всем посетившим данное мероприятие предлагалось выпить чаю из самовара с пряниками и баранками, «молодильными» яблоками. Все желающие фотографировались на память в образе сказочных персонажей.
По окончании экстремального розыгрыша все разошлись с подарками, хорошим настроением и ощущением сказки. «Арсенал+» и в дальнейшем планирует проводить мероприятия такого плана, так что следите за новостями в группе «ВКонтакте» «Арсенал+ :: магазины умной электроники» и на сайте «Арсенал+».