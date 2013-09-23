Областная больница № 2 заплатит за смерть пациента

Два года назад, 10 октября около 6 часов утра в приемное отделение Областной клинической больницы № 2 в экстренном порядке поступил 51-летний житель Тюмени с жалобами на боли в верхней части живота. Его осмотрели и, выставив диагноз «хронический панкреатит», отпустили домой для лечения по месту жительства. Однако дома состояние мужчины ухудшилось и вызванная родными бригада скорой помощи доставила его в другое лечебное учреждение. В ночь на 11 октября больной скончался от острого повторного инфаркта миокарда и перекрута брыжейки тонкой кишки с развитием её гангрены, острой механической кишечной непроходимости и фибринозно-геморрагического перитонита.