Областная больница № 2 заплатит за смерть пациента

В Тюмени Областная клиническая больница № 2 заплатит 290 тысяч рублей за то, что врачи отправили домой пациента, которому требовалась срочная помощь, посчитав что у него хронический панкреатит.
Два года назад, 10 октября около 6 часов утра в приемное отделение Областной клинической больницы № 2 в экстренном порядке поступил 51-летний житель Тюмени с жалобами на боли в верхней части живота. Его осмотрели и, выставив диагноз «хронический панкреатит», отпустили домой для лечения по месту жительства. Однако дома состояние мужчины ухудшилось и вызванная родными бригада скорой помощи доставила его в другое лечебное учреждение. В ночь на 11 октября больной скончался от острого повторного инфаркта миокарда и перекрута брыжейки тонкой кишки с развитием её гангрены, острой механической кишечной непроходимости и фибринозно-геморрагического перитонита.
Год спустя вдова и две дочери умершего обратились в Ленинский районный суд Тюмени с иском к Областной клинической больницы № 2 о компенсации морального вреда.
Комиссионная судебно-медицинская экспертиза заключила: когда пациент прибыл в больницу, у него уже был перекрут брыжейки тонкого кишечника с сопутствующими осложенениями. Такое заболевание приводит к смерти больного, если вовремя не оказать ему помощь. Ситуация осложнилась и тем, что в течение дня у пациента случился ещё и инфаркт.
Суд, рассмотрев дело, взыскал с областной больницы в пользу родных умершего 290 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа Тюмени.