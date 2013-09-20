«Рублевка» по-тюменски: ни воды, ни света, ни дорог

Около 10 тысяч жителей Лугового то и дело становятся заложниками какого-то странного стечения обстоятельств. Летом, например, из-за какой-то странности неизвестно куда вытекла вся вода из местного водопровода, и люди несколько недель сидели без живительной влаги. «Канистрами да бутылками из Тюмени возили, — вспоминают они. — Кто на машине, а у кого машин нет, то и на автобусе, в руках. Нам еще осталось лапти надеть, да коромысла купить. Да бунт устроить». Про освещение улиц власть имущие также забыли. И по не менее странному стечению обстоятельств из одной части Лугового убрали сразу два мусорных контейнера, так что теперь как минимум пятая часть местных жителей мусор возят в мешочках опять же в Тюмень. «Хорошо еще, что у нас люди аккуратные, — говорит Вячеслав, который живет в Луговом уже несколько лет. — Не выкладывают свои пакетики на улицу, везут в автобусах на работу».
А чем можно объяснить то, что с 2009 года в Луговом «строят» дорогу. Строят очень оригинально — «подкармливая» местных обещаниями, что уж в следующем-то году деньги на нее обязательно появятся, и «пашню» (как называют улицу Лиственную сами селяне) наконец-то закатают в асфальт.
«У нас накопилась солидная папка ответов от властей всех уровней, — рассказал Вячеслав. — Вот, например, обращение в приемную президента России, на него ответ прислал главный федеральный инспектор Андрей Руцинский. Наше обращение было „спущено“ главе Тюменского района Гультяеву. Вот ответ от Гультяева — общий смысл такой, что дороги сделают, когда найдут на них деньги». Писали жители и губернатору Якушеву, сообщая главному тюменскому чиновнику о том, что «состояние улиц Приводная, Фуфаева, Александровская, Лиственная — ужасно: по ним нельзя ни пройти, ни проехать», а людям, чтобы дойти до остановки, «приходится носить с собой вторую пару обуви, потому что первую засасывает в грязь». Под этим обращением подписались больше 60 человек. Областные чиновники «спустили» письмо… опять же в администрацию Тюменского района. Оттуда пришел ответ — проектно-сметная документация на ремонт Лиственной улицы сделана, ремонт запланирован на 2013 год: работы начнутся при наличии средств.
Поняв, что обмен письмами приводит только к излишней загрузке «Почты России», селяне вызвали на личный разговор главу администрации Кулаковского муниципального образования Людмилу Власенко — чтобы «в последний раз попробовать решить проблему на уровне местной власти», по выражению самих жителей Лугового. Общее собрание прошло в августе, и, по словам селян, ни к чему не привело.
«Она так и не смогла внятно сказать, будет у нас дорога или нет, и если будет, то когда, — пояснила „URA.Ru“ одна из жительниц поселка. — Люди начали нервничать, поскольку четкого ответа на свои вопросы вообще не получали. А на двух последних встречах с нами был и глава администрации Тюменского района Владимир Гультяев. Мне не хотелось бы обвинять его в хамстве, но вел он себя довольно резко, сказал, что ни на какие наши вопросы отвечать не собирается». Кстати, дорогу жителям обещали несколько раз, но почему-то всегда — перед выборами. Выборы назначались и проходили, но дорога так и не появилась. «Это очень некрасиво — пообещать людям и не сделать. А теперь народ не хочет проявлять никакой политической активности, не хочет ходить на выборы, потому что их самих никто не слышит…" — рассказала собеседник агентства.
Не услышала Людмила Власенко жителей Лугового и в «мусорном» вопросе — примерно на 150 дворов в селе установили два контейнера, отходы вывозил КамАЗ два раза в неделю. Но делал это так небрежно и неаккуратно, что горы упавшего при погрузке мусора доводили селян до белого каления, и несколько раз они устраивали субботники по уборке безобразия. Однако проблему это не решало, и хозяин дома, на газоне которого стояли эти баки, попросил их оттуда убрать. Контейнеры убрали в другое место, где ситуация повторилась, и в итоге глава МО увезла мусорные баки из Лугового насовсем. Дескать, не нравится — носите мусор куда хотите. «Она нам сказала, чтобы мы определили место, куда ставить баки, но ведь проблема не в этом! — возмущаются жители. — Ведь это она — чиновник, она должна знать и соблюдать нормы СанПИНа и прочие! Но даже мы понимаем, что надо оборудовать специальную площадку, огородить ее, регулярно вывозить мусор и чистить эту территорию».
Напомним, что еще несколько лет назад муниципальные образования были наделены куда большими полномочиями в сфере планирования и распределения бюджетных средств — то есть могли сами решать, какие из проблем являются первоочередными, и на что следует пустить традиционно скудные финансы. Однако в 2010 году полномочия по ЖКХ все муниципалитеты Тюменского района передали в администрацию района. По словам источника «URA.Ru», знакомого с ситуацией, районные власти взяли на себя слишком много — они попросту не справляются с возросшей массой проблем и забот.
Все крупные денежные вопросы — устройство освещения, дороги, ремонт водопровода — находятся в ведении администрации Тюменского района, поэтому к чиновникам Кулаковского МО во главе с Людмилой Власенко жители обращались лишь как к посредникам, которые должны были передать требования вышестоящему начальству.
При этом жители Лугового — люди, если можно так выразиться, новой формации: устав от многолетней переписки с чиновниками, они взялись за дело сами. Не дождавшись газификации села — собрали деньги и провели газ (льготники, не пожелавшие вкладывать в это деньги, до сих пор живут с печками). Сообща закупили щебень и строительный мусор и хоть как-то отсыпали злополучную дорогу. У кого были средства — пробурили индивидуальные скважины и перестали надеяться на постоянно иссякающий водопровод. И это дало повод остальным жителям села назвать район улицы Лиственной «тюменской Рублевкой».
«Как-то было общее собрание села, о котором мы даже не узнали — объявление о нем, как выяснилось, лежало в файлике в местном магазине на холодильном ларе, — вспоминают люди. — Потом мы узнали, что там спрашивали чиновники насчет дороги на Лиственной, а наши соседи по селу заявили, что сначала надо делать другие улицы, поскольку у нас все „Рокфеллеры“ и мы сами ее заасфальтируем».
«Да, там домики-то стоят по 200–400 квадратов, — подтвердил источник в администрации Тюменского района. — И, по большому счету, в Луговом проблем куда меньше, чем в некоторых других населенных пунктах района. Многие там построили коттеджи, а живут и работают в Тюмени — естественно, они привыкли, что в городе чистота и цивилизация, и теперь хотят, чтобы и около их коттеджей в селе было так же».
Переговорить с Людмилой Власенко не получилось: как сообщили в администрации Кулаковского муниципального образования, чиновница написала заявление по собственному желанию и с 9 сентября там больше не работает. По словам источника в районной администрации, «немалая заслуга в этом как раз жителей Лугового: они ее просто замучили».
Проблемы Лугового как раз накануне разбирали на совещании в администрации Тюменского района. По словам заместителя главы администрации Владимира Шевченко, решали там вопросы и по освещению, и по злополучной дороге, шла речь о водопроводе и вывозе мусора. Как всегда, весь вопрос упирается в деньги. «Действительно, есть уже смета на эту дорогу, — рассказал Шевченко. — Протяженность Лиственной около километра, а денег на это надо больше 10 миллионов рублей. Мы и вправду рассчитывали сделать ее в этом году, однако нашлись более неотложные нужды. У них хоть грунтовка проложена, у других даже грунтовки нет — в Тюменском районе выделены участки для многодетных семей, землю им дали, а дорог там нет. Нужно было хотя бы подъезды сделать, чтоб люди за 200 метров до своих домов не шлепали по грязи. У нас на 2010 год на дороги было всего чуть больше 100 миллионов выделено, дорог и улиц в районе примерно 1100 километров, и больше 500 из них — грунтовые. И что, нам сейчас все бросить и бежать им делать дорогу в асфальтовом исполнении? Это десятая часть бюджета на весь район!».
Порадовать жителей Лугового чиновник не может: говорит, в лучшем случае в следующем году отсыплют дорогу щебнем. Зато вопрос с водопроводом, наконец, сдвинулся с мертвой точки: в августе отремонтировали водонапорную башню, а в сентябре должны врезаться в новый рощинский водовод (водовод, ведущий к аэропорту и поселку Рощино, которые тоже испытывали серьезные проблемы с водой).
По словам источника в районной администрации, «вселенскую сушь» этим летом селяне спровоцировали сами: «Большой водоразбор был из-за того, что они поливали этой водой свои огороды — хотя делать этого нельзя, это же чистая вода, не для полива, — пояснил он. — Сотрудники ЖКХ потом ходили и проверяли прямо по дворам на предмет несанкционированных врезок, и очень много нашли нарушений».
Что касается освещения и строительства тротуара на подъездной дороге к селу, то эти вопросы находятся в ведении ГКУ «Управление автомобильных дорог Тюменской области», сообщил Шевченко. «Да, это серьезная проблема, и к нам поступали обращения от жителей села, — рассказал он. — Там ходят школьники, а тротуара нет. Глава района Владимир Гультяев уже направил письмо в ГКУ, чтобы этот объект включили в программу на 2014 год».
«А с мусором там проблема уже решена, — заявил чиновник. — Вывоз сейчас наладили, это в августе была серьезная проблема, когда сломались сразу оба мусоровоза. Кроме того, в ближайшее время в Луговом поставят еще 30 контейнеров и оборудуют 8 мусорных площадок. Причем одна из них с четырьмя контейнерами появится как раз в районе Лиственной улицы».
Между тем источник, знакомый с ситуацией в районе, смотрит на происходящее весьма скептически. «Власти Тюменского района ничему не учатся, — полагает он. — История с дорогой в Луговом — тому подтверждение. Если во времена Усольцева-Линника было „модно“ превышать должностные полномочия, то теперь у Гультяева позиция прямо противоположная — „я не буду исполнять никакие полномочия, вдруг что-то не так сделаю“. В результате Тюменский район — не только Луговое, но и другие муниципальные образования, начинают проявлять самостоятельность в решении различных вопросов. Луговое — во многом для них пример. Это село, где живут в основном одни тюменцы. При Усольцеве и Линнике оно претендовало на то, чтобы стать тюменской Рублевкой, а при Гультяеве — жизнь в нем остановилась. То, что деньги должны уйти на участки для молодых семей, с одной стороны, хорошо и правильно. С другой — за пять лет дорогу можно было засыпать не битым кирпичом, а хорошим грунтом — и этот вариант тоже бы устроил селян.
В общем, выход есть, но бездействие Гультяева и неспособность организовать работу своей команды скоро приведут его к тому, что вице-губернатору в очередной раз придется ехать на заседание Думы Тюменского района, чтобы убеждать депутатов в том, что Столичному району нужен новый глава».
По материалам Марины Шараповой © «URA.Ru»