«Рублевка» по-тюменски: ни воды, ни света, ни дорог

Проблемы Лугового как раз накануне разбирали на совещании в администрации Тюменского района. По словам заместителя главы администрации Владимира Шевченко, решали там вопросы и по освещению, и по злополучной дороге, шла речь о водопроводе и вывозе мусора. Как всегда, весь вопрос упирается в деньги. «Действительно, есть уже смета на эту дорогу, — рассказал Шевченко. — Протяженность Лиственной около километра, а денег на это надо больше 10 миллионов рублей. Мы и вправду рассчитывали сделать ее в этом году, однако нашлись более неотложные нужды. У них хоть грунтовка проложена, у других даже грунтовки нет — в Тюменском районе выделены участки для многодетных семей, землю им дали, а дорог там нет. Нужно было хотя бы подъезды сделать, чтоб люди за 200 метров до своих домов не шлепали по грязи. У нас на 2010 год на дороги было всего чуть больше 100 миллионов выделено, дорог и улиц в районе примерно 1100 километров, и больше 500 из них — грунтовые. И что, нам сейчас все бросить и бежать им делать дорогу в асфальтовом исполнении? Это десятая часть бюджета на весь район!».