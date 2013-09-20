Программу «Расширяя горизонты» признали одной из лучших в России

Треть населения России — люди старше пятидесяти лет, и большинство из них, как утверждают социологи, никогда не пользовались интернетом. Почти половина пенсионеров, в качестве основных причин называют недоступность, непривычность и сложность информационных технологий. Именно по этой причине одной из основных задач сейчас является создание условий для обучения людей старшего поколения компьютерной грамотности.
Сейчас в регионах существует множество программ по повышению компьютерной грамотности пожилых людей. Чтобы определить лучших из них, экспертным центром электронного правительства был запущен всероссийский конкурс.
За две недели на конкурс поступило 48 заявок 41 региона России. Программы оценивало 10 независимых экспертов, причем не только представители власти, педагоги, но и представители целевой аудитории программ — пожилые люди.
По единодушной оценке членов экспертного жюри, лучшими учебными практиками были признаны: программа «Расширяя горизонты» Тюменской области, «Все в сеть» Астраханской области, «Электронный гражданин» Самарской области, «Старшее поколение» Свердловской области.
Эти программы набрали максимальное количество баллов по всем критериям. Еще несколько областей были отмечены в отдельных номинациях, сообщают в тюменском РИО-Центре.