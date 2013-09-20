Программу «Расширяя горизонты» признали одной из лучших в России

Треть населения России — люди старше пятидесяти лет, и большинство из них, как утверждают социологи, никогда не пользовались интернетом. Почти половина пенсионеров, в качестве основных причин называют недоступность, непривычность и сложность информационных технологий. Именно по этой причине одной из основных задач сейчас является создание условий для обучения людей старшего поколения компьютерной грамотности.