Мат и обнаженка посетителям «Миража» не мерещатся

«Это стиль жизни, который человек выбирается для себя сам. Можно стоять у „Волги“ и слушать шансон, можно ходить в клуб, чтоб смотреть на чужую грудь. Люди, которые хотят потанцевать под электронную музыку, идут в другие ночные клубы, но кто-то выбирает и такие, развлекательные, заведения. Все форматы имеют право на существование», — выражает мнение другой части горожан тюменец Павел.