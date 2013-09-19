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Мат и обнаженка посетителям «Миража» не мерещатся

19 сентября 2013, 16:45
Мат и игры на раздевание. Это не провинциальная пьяная вечеринка, это — реальность как минимум одного ночного клуба в столице области. Видеоролик с вечеринки в клубе «Мираж» и подборку откровенных фотографий оттуда опубликовал накануне в своем ЖЖ известный тюменский блогер Михаил Мингалев. (Новость содержит материалы, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года!).
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Тюмень

Мат и игры на раздевание. Это не провинциальная пьяная вечеринка, это — реальность как минимум одного ночного клуба в столице области. Видеоролик с вечеринки в клубе «Мираж» и подборку откровенных фотографий оттуда опубликовал накануне в своем ЖЖ известный тюменский блогер Михаил Мингалев. (Новость содержит материалы, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года!)

«Как говорится, „в наше время такого не позволяли“, — комментирует подборку Михаил. — В клубах со сцены не матерились. Те же братья Фирсовы намного элегантнее проводили конкурсы и, опять же, такого конкретного раздевания не было».

Действительно, на фото и видео видно, что посетители клуба не стесняются раздеваться догола и радостью принимают участие в самых откровенных играх. Ну а ведущий шоу не стесняется комментировать происходящее матом.

«Что же за нравы у молодежи? Неужели то, что происходит в клубах, никак не регламентируется, может быть, там скоро на сцене сексом можно будет заниматься?» — возмущенно вопрошают более консервативно, чем участники эротических вечеринок, настроенные жители Тюмени.

«Это стиль жизни, который человек выбирается для себя сам. Можно стоять у „Волги“ и слушать шансон, можно ходить в клуб, чтоб смотреть на чужую грудь. Люди, которые хотят потанцевать под электронную музыку, идут в другие ночные клубы, но кто-то выбирает и такие, развлекательные, заведения. Все форматы имеют право на существование», — выражает мнение другой части горожан тюменец Павел.

Что же говорит закон?

«Если в полицию поступает оперативная информация о том, что где-то совершаются противоправные действия, эта информация отрабатывается. Это могут быть сообщения о фактах проституции, нахождение в ночном клубе несовершеннолетних и употребление ими алкоголя, употребление и распространение наркотических веществ. Что касается эротических конкурсов, мата, то с законодательной точки зрения это не запрещено», — комментируют в городском УМВД. Главное — охрана на входе должна работать внимательно, чтобы не пустить в клуб подростков.

Напомним, что схожая история произошла этой весной с омским клубом «Эверест». После того, как в Сети были опубликованы вульгарные фотографии одной из вечеринок, в клуб нагрянула с проверкой полиция. Однако проблемы в итоге возникли не у владельцев клуба, а у распространителей фотографий: несколько снимков скандальной серии признали порнографическими и завели уголовное дело за их распространение.

Так что тюменцы по-прежнему могут развлекаться как хотят. Вот только стоит ли снимать происходящее и выкладывать в Интернет — стоит подумать.

Титульное фото к новости — Vasili Chernikov / anrelax.com

#Новости#Ночные клубы#Тюмень#Дарья#Общество
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