Вырубка деревьев на площади Борцов революции проводилась на глаз?

Альберт Кабирович продублировал в редакцию NashGorod.ru письмо, адресованное главе управы Центрального административного округа Валерию Борисову. В нем он описывает нарушения, которые обнаружил при визите на благоустраиваемую площадь Борцов революции.
Как сообщается в письме, в конце августа в коллегию экологов Общественного совета города Тюмени обратились горожане, обеспокоенные массовым сносом деревьев и кустарников на площади. Не оставили их равнодушными и «закрытость» объекта реконструкции: он обнесен высоким сплошным, глухим ограждением, не позволяющим гражданам видеть, что за ним происходит, на заборе висит надпись, запрещающая вход.
23 августа Альберт Фахрутдинов в конце рабочего дня побывал на этом объекте, ознакомился с графической частью проектно-сметной документации (то есть, с тем, что имелось), осмотрел территорию площади, огороженную забором, и убедился, что граждане проявляют беспокойство обоснованно.
«Действительно, судя по нескольким десяткам свежесрезанных пней деревьев, груде стволов деревьев с зелеными листьями, которые рабочими разрезались на куски для погрузки экскаватором в два трехосных крупных самосвала, наличию следов выкорчевки пней, объяснению экскаваторщика, что он работает здесь „уже неделю“, объяснениям водителей указанных самосвалов, что сносятся только „старые тополя и кривые самосевные клены“, а также исходя из оголенного пространства северо-западной части площади, полагаю, что на момент осмотра на площади Борцов революции уже было снесено примерно 100 деревьев и более 500 единиц кустарника», — сообщает эколог.
Альберт Фахрутдинов говорит, что на стройплощадке отсутствовал и проект, и акт о сносе зеленых насаждений, что по закону должно быть. Он уверен, что многие горожане бывали на этой площади, поэтому могут невооруженным глазом оценить, насколько уменьшилось количество зелени здесь.
«Я попросил мастера и прораба организации-подрядчика предоставить возможность ознакомиться с той частью проекта (если таковая существует), где было бы указано, что проектом предусмотрен снос зеленых насаждений, указано, какие именно деревья и кустарники подлежат сносу, указано количество подлежащих сносу деревьев и кустарников. Кроме того, я попросил представить какие-либо разрешительные документы на снос зеленых насаждений (разрешение, акт обследования). Несмотря на предупреждение о вызове полиции, представить указанные документы мастер не смог, а прораб продолжать разговор вообще отказался, потребовав покинуть стройплощадку. Учитывая, что было уже примерно 18 часов, и администрация города Тюмени (в том числе управа ЦАО) уже закончили свою работу, мне ничего не оставалось, как позвонить в полицию.
Прибывший наряд полиции потребовал от всех лиц, присутствовавших на стройплощадке, не покидать стройплощадку и дождаться участкового уполномоченного, который через некоторое время прибыл на место. Затем примерно через час прибыла и юрист организации-подрядчика, которая, по утверждению прораба, должна была привезти разрешительные документы на снос зеленых насаждений. Но юрист вместо указанных документов представила лишь договор подряда. Поэтому я вынужден был подать официальное заявление о привлечении к уголовной ответственности согласно ст. 260 УК РФ лиц, виновных в незаконной рубке деревьев и кустарников.
Между тем, отсутствие на стройплощадке разрешительных документов на снос зеленых насаждений, незаконная рубка деревьев и кустарников — не все правонарушения, обнаруженные мной при осмотре стройплощадки и ознакомлении с графическим альбомом проекта», — пишет в письме в Управу Альберт Фахрутдинов.
Он отметил, что, во-первых, на стройплощадке имеются замусоренные участки. Во-вторых, проектом предусмотрена посадка чрезмерного количества новых деревьев и кустарников, что неминуемо приведет к переуплотнению зелеными насаждениями площади, в итоге чего растения заболеют или вовсе погибнут (а это, кстати, неэффективное использование бюджетных средств). В-третьих, подбор видов деревьев и кустарников произведен неправильно, без учета, какие виды являются светолюбивыми, а какие тенелюбивыми; без учета сочетаемости видов зеленых насаждений; без учета экологической полезности видов зеленых насаждений. Так, предусмотренные проектом сирень венгерская и рябина обладают экологическими свойствами в наименьшем размере. Между тем, для города Тюмени, где все три части среды обитания: воздух, вода и земля находятся в неудовлетворительном экологическом состоянии, вопрос экологичности зеленых насаждений является приоритетным при подборе их видов.
«В Тюмени необходимо высаживать больше хвойных насаждений: пихту, ель, сосну. Они наиболее экологически полезны и являются вечнозелеными, а потому и наиболее эстетичными», — сообщает автор письма.
В конце письма он просит приостановить работы в парке, позволить членам коллегии экологов ознакомиться с проектно-сметной документацией площади, прекратить снос зеленых насаждений на ней, сократить количество высаживаемых деревьев.
В Управе ЦАО подтвердили, что письмо эколога в учреждение поступало в конце августа и ответ был ему дан 29 числа того же месяца. «Работы на площади продолжаются, так как все мероприятия в нем ведутся в рамках закона», — прокомментировал замруководителя Управы Центрального округа Сергей Польянов. Отметим, что этой осенью в Тюмени будут обновлены 4 сквера.
Коллегию экологов не удовлетворил ответ Управы ЦАО. Накануне они направили письмо с озвученной проблемой в адрес главы администрации города Александра Моора.