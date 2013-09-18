Вырубка деревьев на площади Борцов революции проводилась на глаз?

«Я попросил мастера и прораба организации-подрядчика предоставить возможность ознакомиться с той частью проекта (если таковая существует), где было бы указано, что проектом предусмотрен снос зеленых насаждений, указано, какие именно деревья и кустарники подлежат сносу, указано количество подлежащих сносу деревьев и кустарников. Кроме того, я попросил представить какие-либо разрешительные документы на снос зеленых насаждений (разрешение, акт обследования). Несмотря на предупреждение о вызове полиции, представить указанные документы мастер не смог, а прораб продолжать разговор вообще отказался, потребовав покинуть стройплощадку. Учитывая, что было уже примерно 18 часов, и администрация города Тюмени (в том числе управа ЦАО) уже закончили свою работу, мне ничего не оставалось, как позвонить в полицию.