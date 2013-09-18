Избила ребенка за то, что угостил друзей кашей

У семилетнего жителя села Велижаны — непростая судьба. Его мать лишили родительских прав, отца юридически нет. В мае 2012 года он был отдан под опеку родной тете, маминой сестре — Людмиле Гавриловой. Но теперь ему, видимо, снова придется сменить дом.
13 августа к ребенку в гости пришли знакомые девочки, и он угостил их гречневой кашей и свежими, с грядки, огурцами. Когда Гаврилова узнала об этом, то стала ругать мальчика, и тот убежал из дома. Однако тетя догнала ребенка на улице и стала избивать его, высказывая угрозы убийством. По информации прокуратуры Нижнетавдинского района, на защиту мальчика пришлось встать проходившему мимо жителю села.
Как пояснили в Тюменской областной прокуратуре, Людмила Гаврилова не работает; данных о том, были ли до этого случая у них с ребенком конфликты, у районной прокуратуры нет. Однако теперь мальчик заявил, что больше не желает жить с тетей. Он был изъят у опекуна и помещен в тобольский реабилитационный центр.
Уголовное дело в отношении 29-летней Людмилы Гавриловой прокуратурой Нижнетавдинского района направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Она обвиняется в побоях и угрозе убийством (ч.1 ст. 116 и ч.1 ст. 119 УК РФ).