Избила ребенка за то, что угостил друзей кашей

Как пояснили в Тюменской областной прокуратуре, Людмила Гаврилова не работает; данных о том, были ли до этого случая у них с ребенком конфликты, у районной прокуратуры нет. Однако теперь мальчик заявил, что больше не желает жить с тетей. Он был изъят у опекуна и помещен в тобольский реабилитационный центр.