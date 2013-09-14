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Стажер полиции спас утопающую

14 сентября 2013, 12:22
Кандидат на службу в батальоне ППС Роман Кафтайкин спас утопающую в «Утином» карьере. В его характеристике в первую очередь написали о его отваге и решительности.
Сюжет
Полиция

16 августа около полуночи пеший патруль сотрудников полиции УМВД России по Тюмени в ходе дежурства обходил территорию вокруг озера «Утиное», когда услышал крики о помощи.

Определив, что крики доносятся с озера, полицейские заметили девушку, которая была в центре водоема и кричала из последних сил.

Не раздумывая ни секунды, стажер полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы Роман Кафтайкин бросился в воду. Доплыв до потерпевшей, он понял, что она запуталась в водорослях — находится в беспомощном состоянии — и выбилась из сил, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени. Освободив девушку, патрульный вместе с ней доплыл до берега, где пострадавшей была оказана необходимая помощь.

Когда девушка пришла в себя, она от всей души попросила поблагодарить ее спасителя, потому что, несмотря на то, что на берегу еще были люди, никто даже не попытался оказать ей помощь.

#Новости#Полиция#Пруды#УМВД России по г. Тюмени#Женя#Общество
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