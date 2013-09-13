Российские программисты отмечают праздник

Сегодня, в 256-й день года, программисты России уже в пятый раз официально отмечают свой профессиональный праздник.
День программиста был утвержден приказом Дмитрия Медведева 11 сентября 2009 года. Согласно документу, праздник отмечается в России на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано не случайно — это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.
Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону — мы пользуемся тем, что создал программист. Пожалуй, это одна из профессий, которая охватывает все сферы нашей жизни.
«Программисты — это лишь общее название для широкого круга специалистов IT-сферы, — рассказывает Александр Ивашко, и.о. директора Института математики и компьютерных наук — проректор по информационным технологиям ТюмГУ. — Поэтому сегодня свой профессиональный праздник отмечают и системные аналитики, и кодировщики, и системные администраторы».
Интересно, что, хоть профессия программиста кажется многим мужской, первым в мире программистом считается женщина. Англичанка Августа Ада Кинг Лавлейс, дочь поэта Джорджа Байрона, еще в XIX веке написала первую в мире программу для вычислительной машины.
Сегодня профессия программиста является одной из самых востребованных на рынке труда. Весомый вклад в формирование кадрового состава этой сферы деятельности вносит Тюменский государственный университет. Огромную роль в этом играет новейшая техническая база, которая позволяет решать задачи любой сложности и является мощной платформой для подготовки будущих IT-профессионалов. «Без современного оборудования обучение грамотных программистов невозможно», — подчеркивает Александр Григорьевич.
Поздравляем специалистов IT-сферы с профессиональным праздником и желаем успехов и новых достижений!