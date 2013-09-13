Российские программисты отмечают праздник

Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону — мы пользуемся тем, что создал программист. Пожалуй, это одна из профессий, которая охватывает все сферы нашей жизни.