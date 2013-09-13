Получателям квитанций за долги в Заречном — дорога в прокуратуру

Как пояснили в строительной компании, в период с 2010 по 2012 годы, после ввода в эксплуатацию девяти жилых домов, компания-застройщик несла расходы за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление и электроэнергию. А в августе был сделан перерасчет по задолженностям, в результате у части собственников квартир в 3-м Заречном образовалась задолженность перед застройщиком по перечисленным выше коммунальным услугам. «Если собственник ранее оплачивал данные услуги и повторно получил квитанцию на оплату, ему необходимо обратиться в управляющую компанию „Комфортная жизнь“ по телефону 38-28-77 и предоставить копию квитанций, после чего в ОАО „ТРИЦ“ будет направлено официальное письмо об устранении возникшей ошибки», — сообщили в строительной компании.