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Получателям квитанций за долги в Заречном — дорога в прокуратуру

13 сентября 2013, 16:52
В августе 2013 года жители девяти многоэтажек Заречного микрорайона получили квитанции на оплату задолженностей, суммы в которых исчислялись десятками тысяч рублей. Для проверки законности этого факта прокурор города Руфат Биктимеров советует обратиться в прокуратуру города.

Напомним, в августе 2013 года жители девяти домов Заречного микрорайона, построенных компанией «Партнер-Инвест», получили квитанции на оплату задолженности.

Как пояснили в строительной компании, в период с 2010 по 2012 годы, после ввода в эксплуатацию девяти жилых домов, компания-застройщик несла расходы за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление и электроэнергию. А в августе был сделан перерасчет по задолженностям, в результате у части собственников квартир в 3-м Заречном образовалась задолженность перед застройщиком по перечисленным выше коммунальным услугам. «Если собственник ранее оплачивал данные услуги и повторно получил квитанцию на оплату, ему необходимо обратиться в управляющую компанию „Комфортная жизнь“ по телефону 38-28-77 и предоставить копию квитанций, после чего в ОАО „ТРИЦ“ будет направлено официальное письмо об устранении возникшей ошибки», — сообщили в строительной компании.

Жительница дома № 10 к.1 по улице Эрвье Юлия задала вопрос об этом на сайте NashGorod.ru прокурору города Руфату Биктимерову: «Обращаемся от всего нашего дома. Дело вот в чем: после передачи жилья управляющая компания не брала плату за некоторые услуги ЖКХ, мотивируя это тем, что дом не сдан, и за наши услуги платит застройщик „Партнер-Инвест“. Теперь на всех жильцов пришли не понятные счета с разными суммами за аналогичный период. Помогите в решении этой ситуации. Спасибо».

Прокурор сообщил, что на основании статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:

— собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса;

— лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.

До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти, местного самоуправления или управомоченные ими лица.

«Для проверки законности направления управляющей компанией счетов за коммунальные услуги вы вправе обратиться с заявлением в прокуратуру Центрального административного округа г. Тюмени», — сообщил прокурор.

Задать вопрос прокурору города можно на сайте NashGorod.ru в разделе «Консультанты».

#Новости#Руфат Биктимеров#Прокуратура г.Тюмени#3-й Заречный мкрн.#Партнер-Инвест#Долги#Женя#Общество
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