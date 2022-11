Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 15 сентября

В субботу меломанов ждут на открытии клуб «ЖаRA» в «Современнике». (ул. Олимпийская, 9). В честь открытия — фестиваль «Мой наркотик — это РОК». Для тюменцев выступят Kids Eaters, Keep Noise, «КрайТ», DYSTONIA, Quick-Sneak, SINTEZ, «5 смсек», Take Me Away, «ДО СВЯЗИ» и другие банды. Начало — в 16:00, вход 100 рублей.