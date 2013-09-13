Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 15 сентября

Премьеру сезона — лирическую сказку «Золушка» представит на этих выходных Тюменский театр кукол.«В нашей сказке Золушка сама творит чудо — свою собственную судьбу, а помощник её — Время. Любой из нас способен на такие же чудеса, надо только постараться, не лениться и ещё очень важно, чтобы Время работало на вас, а не против вас. Вот тут, пожалуй, понадобится благосклонность высших сил», — рассказывают о спектакле его авторы. Спектакли пройдут 14 и 15 сентября, в 11:00 и 14:00.