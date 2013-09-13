Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 15 сентября

Из Тюмени постепенно уходит летнее тепло, и грех проводить эти погожие сентябрьские деньки сидя дома. Спектакли, спортивные состязания, полезные мастер-классы… — выбрать на выходные развлечение по душе поможет обзор NashGorod.ru.
Спектакли и представления
В субботу и воскресенье Тюменский драматический театр покажет три спектакля. В эти выходные уже идет представления в большом зале, и в субботу тюменцы смогут увидеть спектакль, поставленный по роману Ремарка «Три товарища», в воскресенье — провести приятный вечер с героями комедии «Одолжите тенора». Начало спектаклей — в 18:00.
Поэтический вечер одесского лирика Ес Сои состоится на экспериментальной площадке «Сцена на пятом» Тюменского драматического театра 15 сентября в 19:00. Почитателей творчества поэта ждет обзор четырех сборников лирической поэзии автора — «Бери», «more», «hitorimakura» и «Вереск». У каждого будет возможность приобрести любую из этих книг. Стоимость билета — 300 р., купить их можно в кассе театра.
Премьеру сезона — лирическую сказку «Золушка» представит на этих выходных Тюменский театр кукол.«В нашей сказке Золушка сама творит чудо — свою собственную судьбу, а помощник её — Время. Любой из нас способен на такие же чудеса, надо только постараться, не лениться и ещё очень важно, чтобы Время работало на вас, а не против вас. Вот тут, пожалуй, понадобится благосклонность высших сил», — рассказывают о спектакле его авторы. Спектакли пройдут 14 и 15 сентября, в 11:00 и 14:00.
Спектакль «Записки на сгущенке» представит на суд зрителей 14 сентября в 19:00 театр «Ангажемент». В основе спектакля — дневниковые записи реального человека Клавдии Григорьевны Гуленковой, а также более поздние воспоминания о ней ее мужа и близких родственников. Клавдия начала писать свои дневники в годы войны. Где-то идут бои, знакомым приходят похоронки и письма с фронта, Клавдия почти не комментирует эти события, они входят в ее жизнь через сны, которые она скрупулезно записывает. Члены семьи, бережно хранящие ее записки, сами продолжают работу по фиксации своей повседневной жизни
Ну а в 11 часов в «Ангажементе» пройдет спектакль для самых маленьких «Волшебный горшочек».
Концерты
В субботу меломанов ждут на открытии клуб «ЖаRA» в «Современнике». (ул. Олимпийская, 9). В честь открытия — фестиваль «Мой наркотик — это РОК». Для тюменцев выступят Kids Eaters, Keep Noise, «КрайТ», DYSTONIA, Quick-Sneak, SINTEZ, «5 смсек», Take Me Away, «ДО СВЯЗИ» и другие банды. Начало — в 16:00, вход 100 рублей.
XV областной казачий фестиваль «Благовест» стартует 14 сентябяря в 12.00 на историческом сквере (пересечение улиц Ленина и Республики). Концертная программа фестиваля начнется на набережной Туры возле пешеходного моста 13.00. Торжественное закрытие фестиваля — в 17.00.
В воскресенье, 15 сентября, в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) состоится вечер советской песни «Рожденным в СССР». Пришедшие услышат популярные и, возможно, забытые песни советской эстрады и кино в исполнении Ирины и Василия Гендлер. Начало мероприятия — в 17 часов. Вход свободный.
Спорт
Ежегодный Открытый кубок города Тюмени по карате состоится в Тюмени в субботу, 14 сентября. В этом году в соревнованиях примут участие лучшие каратисты Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. За призовые места на татами поборются 59 каратистов, представляющие сборные команды Тобольска и Ялуторовска, Детско-юношеского центра «Пламя» и Центра детского творчества «Алёнушка». Соревнования начнутся в 10 часов в спортшколе «Водник» (ул. Судоремонтная 2б). Торжественное открытие соревнований состоится в 13 часов.
Чемпионат общества «Динамо» по дзюдо среди мужчин и женщин состоится в субботу в тюменском спортивном комплексе «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, д. 1). Участниками соревнований станут около 300 дзюдоистов из всех 8-ми федеральных округов РФ и двух городов федерального значения: Москвы и Санкт-Петербурга. Тюменскую область представят более 40-ка спортсменов. Соревнования являются отборочными на чемпионат России. Начало соревнований — в 11:00.
Матч в рамках Первенства России между ФК «Тюмень» и клубом «Спартак» из Йошкар-Олы состоится в субботу. Начало игры — в 18:00. Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Геолог».
Всероссийские соревнования по автомодельному спорту в классах кордовых и радиоуправляемых моделей (шоссе + кордовые) пройдут в Тюмени на СТК ДПТС 14 и 15 сентября. Время проведения: 14 сентября: 10.00 — 19.00. 15 сентября: 9.00 — 16.00.
Разное
Тюменский музейный комплекс приглашает не пропустить «бархатный сезон» и побывать в археологическом музее на озере Андреевском. Только в этим выходные всем, кто интересуется культурой народов Севера, предлагают посетить выставки и мастер-классы за полцены. Тюменцев ждет не только уже полюбившаяся экспозиция, но и встреча с шаманистом, этнографом и художником Леонидом Ларом, а также многое другое. Горожан ждут на андреевском 14 сентября с 14 до 21.
Всех завороженных небом ждут в субботу, 14 сентября, на фестивале воздухоплавания в Ялуторовске. Фестивале тепловых аэростатов «Небо Сибири»пройдет в рамках чемпионата Уральского федерального округа и открытого чемпионата Тюменской области по воздухоплаванию. Приехавшие в Ялуторовск увидят, как в небо поднимаются огромные воздушные шары, смогут сами подняться над городом, а также насладиться грандиозным шоу «Ночное Свечение».
Ежегодный субботник «Блогеры против мусора» состоится 14 сентября в Тюмени. На этот раз блогеры и активные горожане планируют убраться в Гагаринском парке. Акция пройдет с 13 до 15 часов, после ее окончания планируется чаепитие, и раздача призов. В частности, самым активным участникам и самым многочисленным семьям, которые примут участие в конкурсе, организаторы собираются вручить кресла-мешки.
Овладеть искусством чайной церемонии тюменцам помогут в ТРЦ «Солнечный». Чтобы познакомиться с девятью сортами чая, научиться правильно заваривать его — записывайтесь на бесплатные мастер-классы в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Время занятий: 14 и 15 сентября с 13.00. Продолжительность — 3 часа.
Отметить день рождения Джульетты приглашает тюменцев семейный ресторан «Сан Марино». 15 сентября там пройдут костюмированные представления и интересные конкурсы. А пара, которая расскажет самую интересную и романтичную историю знакомства, получит специальный приз. Количество мест ограничено.