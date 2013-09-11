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Со дна озера достанут крупнейший осколок метеорита

11 сентября 2013, 11:15
Во вторник специалисты фирмы «Алеут» (Екатеринбург) приступили к установке оборудования, с помощью которого они планируют поднять со дна озера Чебаркуль самый крупный фрагмент взорвавшегося над Челябинском метеорита: по данным эхолокации осколок лежит под слоем ила толщиной более 2,5 м и весит несколько сот килограммов.

По словам специалистов уральской компании, в понедельник вечером к месту проведения работ была отбуксирована плавучая платформа, с которой в дальнейшем будут проводиться все погружения. В ближайшее время будут изготовлены еще две подобные платформы, передает ИТАР-ТАСС.

За неделю, что провели екатеринбургские специалисты на Южном Урале, им удалось уточнить параметры небесного тела, которое им предстоит поднять. Так, по данным эхолокации, объект имеет неправильную вытянутую форму и слегка напоминает финиковую косточку. Предположительный вес — несколько сот килограммов. Уже изготовлено и передано властям Челябинской области его трехмерное изображение.

Метеорит лежит под слоем ила толщиной более 2,5 м. Чтобы добраться до него, будут использоваться специальные устройства — эжекторы. С их помощью водолазы разрыхлят толщу ила и переместят его в другое место — тут же, на дне озера. По их словам, откачивать ил на поверхность они не собираются. По словам пресс-секретаря администрации Чебаркуля Любови Рудометовой, основная масса жителей города реагирует на все происходящее спокойно: «Сами чебаркульцы уже потеряли интерес к метеориту. Ну, лежит себе и лежит. У них есть заботы поважнее: начало учебного года и отопительный сезон».Основная фаза подъема метеорита должна стартовать в конце недели. В этот период в Чебаркуль планирует приехать ведущий озеровед региона Сергей Захаров. «Мне очень интересно, какие изменения в составе воды могут произойти в то время», — пояснил он.

Глава ведомства Александр Галичин, заявил, что, все работы выполняются в строгом соответствии с установленным графиком. По условию контракта, работы должны быть завершены до конца текущего месяца. Затем извлеченный со дна озера объект будет исследован учеными и передан на хранение в областной краеведческий музей, передает РИА «Новости».

Напомним, что 15 февраля этого года в небе над Челябинском взорвался метеорит размером 18 метров в диаметре и весом 11 тысяч тонн. Он летел к Земле со скоростью 18 км/с. При приближении к планете метеорит, загорелся и разлетелся на части на высоте 23,3 км.

Ударная волна повредила более 4 тысяч зданий. По данным МВД пострадали 1,5 тысяч человек. Большинство осколков небесного тела упали в озеро Чебаркуль.

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