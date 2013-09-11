Со дна озера достанут крупнейший осколок метеорита

Метеорит лежит под слоем ила толщиной более 2,5 м. Чтобы добраться до него, будут использоваться специальные устройства — эжекторы. С их помощью водолазы разрыхлят толщу ила и переместят его в другое место — тут же, на дне озера. По их словам, откачивать ил на поверхность они не собираются. По словам пресс-секретаря администрации Чебаркуля Любови Рудометовой, основная масса жителей города реагирует на все происходящее спокойно: «Сами чебаркульцы уже потеряли интерес к метеориту. Ну, лежит себе и лежит. У них есть заботы поважнее: начало учебного года и отопительный сезон».Основная фаза подъема метеорита должна стартовать в конце недели. В этот период в Чебаркуль планирует приехать ведущий озеровед региона Сергей Захаров. «Мне очень интересно, какие изменения в составе воды могут произойти в то время», — пояснил он.