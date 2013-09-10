Раз птичка, два птичка: в Тюмени прошли первые соревнования по бёрдингу

«Сегодня многие замечают, что строгой границы между профессиональной орнитологией и бёрдингом практически нет. К примеру, я сам орнитолог и уже 20 лет занимаюсь птицами, но я и бёдвочер, поскольку мне доставляет большое удовольствие просто находиться на природе и наблюдать за птицами», — отметил Йогаханнес Камп. После занятия немецкого орнитолога состоялась экскурсия в музей, где начинающим бёрдвочерам рассказали, как следует отличать один вид птиц от другого. Следует сказать, что сделать это не так-то просто. Когда узнаешь, что в Тюмени обитают не только голуби и вороны, а невероятные музейные чучела это доказывают наглядно, мир открывается практически заново и возникает легкое ощущение паники. Элементарного знания биологии на уровне школьного курса для успешного бёрдинга явно не хватит.