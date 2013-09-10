Раз птичка, два птичка: в Тюмени прошли первые соревнования по бёрдингу

Каждый из нас хотя бы раз в жизни занимался бёрдингом, сам того не подозревая. Это простое с виду занятие могло стать последствием уроков биологии или искренней любви к природе. Даже ваша кошка, сидя на подоконнике, является полноценным бёдвочером. Что же это такое? Вам вряд ли придется удивиться.
Во всем мире бёрдинг — явление не новое и давно ставшее хобби для сотен тысяч людей, среди которых наиболее известны Билл Гейтс и принц Чарльз. Но в России и странах СНГ этот вид увлечения появился не так давно, хотя за ним скрывается всего лишь любительское наблюдение за птицами (bird — от англ. «птица»). Людей, для которых бёрдинг стал частью жизни, называют бёрдвочерами, но таковых в России, по сравнению с Европой, не так уж и много.
Тюменских бёрдвочеров насчитывается лишь несколько человек. Для того, чтобы этот список расширить и дать основу для занятий любительской орнитологии, было принято решение создать школу Birdwatching на базе института биологии ТюмГУ при участии научных сотрудников университета и их коллеги Йогаханнеса Кампа из университета имени Вильгельма (г. Мюнстер, Германия). С 4 по 6 сентября тюменская школа бёрдинга впервые проводила свои занятия для всех желающих. Заявки на участие подали школьники, начинающие биологи (студенты института биологии ТюмГУ), а также люди, в силу своей профессии далекие от бёрдинга. Всего набралось чуть более 20 человек.
В первый день занятий на базе Института биологии ТюмГУ Йогаханнес Камп провел вводную лекцию по бёрдингу и его основных составляющих. Выяснилось, что бёрдинг бывает нескольких видов, их разграничивает только цели, желание и возможности самого любителя пернатых. За птицами можно наблюдать просто прогуливаясь по собственному огороду, а можно для этого организовать специальные походы в лес. Независимо от этого занятия бёрдингом принесут не только приятные впечатления, но и большую пользу. Любители пернатых, представляя свои результаты «охоты» на птиц, дают массу интересных и важных сведений для орнитологов во всем мире.
«Сегодня многие замечают, что строгой границы между профессиональной орнитологией и бёрдингом практически нет. К примеру, я сам орнитолог и уже 20 лет занимаюсь птицами, но я и бёдвочер, поскольку мне доставляет большое удовольствие просто находиться на природе и наблюдать за птицами», — отметил Йогаханнес Камп. После занятия немецкого орнитолога состоялась экскурсия в музей, где начинающим бёрдвочерам рассказали, как следует отличать один вид птиц от другого. Следует сказать, что сделать это не так-то просто. Когда узнаешь, что в Тюмени обитают не только голуби и вороны, а невероятные музейные чучела это доказывают наглядно, мир открывается практически заново и возникает легкое ощущение паники. Элементарного знания биологии на уровне школьного курса для успешного бёрдинга явно не хватит.
Главным мероприятием второго дня школы, который прошел на базе биологической станции ТюмГУ «Озеро Кучак», стало соревнование по спортивной орнитологии: за определенное время нужно было найти и сфотографировать как можно больше видов птиц. Поэтому перед самим конкурсом для ребят проводились лекции и практические занятия, которые были необходимы и очень полезны для получения хороших результатов. Сразу по приезду начинающих бёрдвочеров учили пользоваться биноклями и специальными определителями (справочной иллюстрированной литературой), которые позволяют довольно точно назвать конкретный вид птицы. Вместе с кураторами участники школы попробовали найти пернатых и назвать их вид. Ребятам удалось обнаружить чуть больше 10 видов птиц: пестрого дятла, пухляка, чомгу, поползня…
Однако без помощи профессиональных орнитологов определить точно ту или иную птицу было очень сложно. Кураторы школы могли назвать птицу по следам ее деятельности (удалось найти шишки под осиной, что говорит о следах дятла), по передвижению, по звуку. Повторить то же самое, но без кураторов, какого-либо опыта и маломальских знаний о природе пернатых вряд ли возможно. Мы пробовали.
После первых полевых занятий стало ясно, что бёрдинг — хоть и приятное увлечение, но очень требовательное. Оно требует хороших знаний о птицах, умения и желания за ними наблюдать. Успешный бёрдинг невозможен без бинокля, быстрой реакции и при этом полного слияния с природой, чему придется учиться шумному городскому жителю. Неудивительно, что в Германии, где наблюдением за пернатыми занимается каждый четвертый, курсы бёрдинга пользуются большой популярностью как среди детей, так и среди людей преклонного возраста.
Первый этап подготовки к соревнованию прошел довольно удачно, по крайней мере, стало ясно, что несмотря на осень, когда птиц остается совсем немного, их все же достаточно, чтобы бёрдинг был интересным и результативным. После лекции, ставшей вторым этапом подготовки к соревнованию, участники школы поделились на три группы, каждую из которых сопровождали профессиональные орнитологи. Нашу группу, которую преимущественно составили школьники, вела орнитолог Мария Лупинос. За 2 часа нам удалось обнаружить крякву, сизых чаек, чомгу, чибиса, рябчика, горихвостку, гаичку и др. Всего около 15 видов, среди которых есть представитель Красной книги — орлан белохвост. Кроме того, нам посчастливилось сделать несколько хороших снимков этих изворотливых пернатых и обнаружить перья черного коршуна. Некоторые участники группы также успели собрать домой грибов и клюкву.
«Я к птицам никогда не испытывал интереса, но бёрдинг я решил попробовать. Искать птиц вообще не просто. Еще сложнее их успеть сфотографировать. Не всякая техника справится с этой задачей, нужен хороший фотоаппарат. У меня получилось пару хороших снимков синиц, поползня и обычных чаек, хотя я ожидал чуть большего. Зато прогулка по лесу была интересная. Бёрдинг для меня слишком сложно, но я, наверное, что-то подобное повторил бы. Не на скорость и количество, конечно, а так, ради удовольствия», — рассказал Nashgorod.ru один из участников соревнований Дмитрий Рыбьяков, сотрудник СИЗО.
6 сентября, в завершающий день школы, состоялся круглый стол «Развитие бёрдинга в Тюмени», на котором куратор проекта Алексей Краев рассказал о Союзе охраны птиц России и дальнейших планах школы бёрдинга. По словам куратора, школа будет продолжать свою работу начиная с октября. Для всех желающих будут проводиться лекционные и практические занятия, в том числе выездные мероприятия.
Также на круглом столе был объявлен победитель в соревнованиях по спортивной орнитологии. Им стала группа студентов-биологов ТюмГУ. Разрыв между участниками оказался небольшой и, по мнению Иогаханнеса Кампа, все группы показали себя достаточно хорошо. Немецкий орнитолог также отметил, что по сравнению с его студентами в Германии и Казахстане, участники тюменской школы бёрдинга считают большое количество птиц более точно. В качестве призов всем участникам школы были вручены памятные подарки.
Следует также сказать, что каждый житель нашего города и области может стать участником тюменской школы бёрдинга. Для этого следует сообщить о себе куратору проекта Алексею Краеву, написав электронное письмо: [email protected]
Марина Рыбьякова