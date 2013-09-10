Дружинники помогли полиции раскрыть 9 преступлений

Всего в Тюмени 20 отрядов «Добровольной народной дружины», в которых состоят 184 человека. В этом году дружинников полторы тысячи раз привлекали на охрану общественного порядка и более тысячи раз — для патрулирования улиц города. Также они следили за безопасностью на 260 массовых мероприятиях.
По результатам работы за год было выявлено 1827 административных правонарушений. Кроме того, отряды ДНД периодически проверяют лиц, состоящих на учете, трудных подростков и проблемные семьи. Поскольку дружинники знают своих неблагополучных соседей в лицо, они нередко помогают полицейским раскрывать преступления. В этом году с участием ДНД раскрыто 9 преступлений. Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в основном это бытовые происшествия — семейные конфликты с угрозами убийством, случаи причинения вреда здоровью.
За каждым отрядом ДНД закреплен участковый уполномоченный, который вместе с дружинниками патрулирует улицы. При заступлении в патруль члены ДНД проходят инструктаж у участкового. Он знакомит дружинников с оперативной обстановкой в районе, зачитывает ориентировки на лиц, находящихся в розыске, и приметы украденного имущества. Регулярно с членами ДНД проводятся дополнительные занятия, разъясняется действующие законодательство, рассматриваются жизненные ситуации, которые могут возникнуть в ходе патрулирования, разъясняется алгоритм действий и правовые основы.
«В связи со складывающейся оперативной обстановкой, маршрут патрулирования отрядов может меняться — для большей эффективности работы. Для этого же ежемесячно рассматриваются результаты работы, по которым отмечаются основные проблемные моменты на территории, на которые стоило бы обратить внимание. В целом такое взаимодействие достаточно эффективно, так как даже сами дружинники говорят, что общественное порицание со стороны соседей до сих пор имеет большое воздействие», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Добавим, что за час работы дружинник получает 100 рублей. В полиции сообщили, что в ближайшее время зарплата члена ДНД увеличится — до 150 рублей в час. Чтобы вступить в добровольную народную дружину, нужно написать заявление в управу административного округа. После рассмотрения кандидатуры, будет принято решение о включение и ли невключении человека в состав отряда ДНД.
В прошлом году в рейд с народными дружинниками выходил корреспондент портала Nashgorod.ru. Подробнее — здесь