Дружинники помогли полиции раскрыть 9 преступлений

«В связи со складывающейся оперативной обстановкой, маршрут патрулирования отрядов может меняться — для большей эффективности работы. Для этого же ежемесячно рассматриваются результаты работы, по которым отмечаются основные проблемные моменты на территории, на которые стоило бы обратить внимание. В целом такое взаимодействие достаточно эффективно, так как даже сами дружинники говорят, что общественное порицание со стороны соседей до сих пор имеет большое воздействие», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.