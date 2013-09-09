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Тетёкин будет бороться за возвращение артиллеристов в Ишим

9 сентября 2013, 12:10
«Одна из моих целей в Тюменской области — возвращение в Ишим учебного артиллерийского дивизиона ВДВ, который там был на протяжение очень многих лет», — рассказал во время визита в Тюмень депутат Государственной Думы РФ от областной фракции КПРФ Вячеслав Тетёкин.

«В Ишиме стоял учебный артиллерийский дивизион ВДВ. В гарнизоне — великолепные казармы, которые были построены, при содействии областных властей, великолепные условия для боевой подготовки, полигон протяженностью 4 км, где можно стрелять штатным снарядом самоходного орудия», — вспоминает Тетёкин. Однако в прошлом году по решению ведомства Анатолия Сердюкова в рамках «оптимизации мест дислокации вооруженных сил» весь дивизион был переброшен в Омск, где условия и для проживания, и для боевой подготовки, под данным депутата, гораздо хуже, чем в Ишиме. «Там, в частности, нет такого полигона, на котором можно стрелять из внештатного оружия, и условия бытовые там гораздо хуже. В Ишиме местные власти настаивают на том чтобы дивизион вернулся, говорят, что не хотят застраивать эту территорию, хотя она в самом центре города. Я сейчас веду переговоры с Министерством обороны о том, что надо возвращать дивизион. Преступно оставить это место пустым, чтобы эту территорию раздербанили, пустили бы под очередные торговые центры».

О других направлениях своей работы Вячеслав Тетёкин рассказал в интервью корреспонденту NashGorod.ru.

Фото — soldati-russian.ru

#Новости#Министерство Обороны#Ишим#Вячеслав Тетёкин#ВДВ#КПРФ#Дарья#Общество
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