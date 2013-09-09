О Германии — на языке кино, фотографии и театра

Кроме того, в рамках «Дней Германии в Тюмени» состоятся два «круглых стола». В партнерстве с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тюменской области» будет организован «круглый стол» по тематике инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на региональном и муниципальном уровнях со сравнением российского и немецкого опыта в этой сфере. В рамках второго «круглого стола» с участием лектора Германской службы академических обменов будет обсуждаться современная социальная политика в Германии.