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О Германии — на языке кино, фотографии и театра

9 сентября 2013, 14:50
На базе Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий с 16 по 21 сентября пройдут «Дни Германии в Тюмени».

Программа «Дней Германии в Тюмени» включает в себя кукольный фестиваль «Между искусством и реальностью» с выступлением немецкого театра MIAMOU, Тюменского театра кукол и масок и уличного театра «ЧудействО». Второй фестиваль — немецкого кино — познакомит тюменского зрителя с новинками немецкого кинематографа. Будут презентованы и несколько выставок: международная выставка «Берлин — город изменений» фотохудожницы Иры Голенковой и выставка творческих работ учащихся и студентов ТюмГАСУ. «Дни открытых дверей» на немецких предприятиях Тюмени или тюменских предприятиях, активно использующих немецкие технологии, покажут тюменцам экономическое присутствие Германии в Тюмени, сообщает административный департамент администрации города Тюмени.

Кроме того, в рамках «Дней Германии в Тюмени» состоятся два «круглых стола». В партнерстве с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тюменской области» будет организован «круглый стол» по тематике инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на региональном и муниципальном уровнях со сравнением российского и немецкого опыта в этой сфере. В рамках второго «круглого стола» с участием лектора Германской службы академических обменов будет обсуждаться современная социальная политика в Германии.

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