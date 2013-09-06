Пострадавших от наводнения приютят тюменские базы отдыха

В правительственную комиссию отправлено соответствующее письмо, — подтвердил губернатор. «Мы сообщили, — сказал Владимир Якушев, — что готовы принять и разместить на наших загородных базах 200 детей. Ребятам будут созданы все условия для нормальной жизни, учебы, отдыха и занятий спортом. В случае необходимости им будет оказана медицинская помощь и психологическое сопровождение».
Период летнего отдыха детей уже закончен, поэтому проблем с приемом ребят из пострадавших населенных пунктов не будет, отмечают в пресс-службе главы региона. В качестве одного из возможных мест размещения указан жилой корпус загородного центра «Остров детства», расположенный в нескольких километрах от областного центра, в районе туристического комплекса «Верхний Бор». Кроме того, детей могут принять и свободные в этом учебном году корпуса Президентского кадетского училища Министерства обороны.
Глава области отметил, что тюменцы готовы также принять и людей пожилого возраста, которых могут поселить в жилом корпусе загородного оздоровительного центра «Красная гвоздика». Здесь есть все необходимые специалисты, поскольку центр специализируется на оздоровлении людей именно этого возраста.
Напомним, Тюменская область уже отправила в регионы, охваченные бедствием, своих спасателей, дополнительную технику для откачивания воды, транспорт с гуманитарным грузом.