Пострадавших от наводнения приютят тюменские базы отдыха

Период летнего отдыха детей уже закончен, поэтому проблем с приемом ребят из пострадавших населенных пунктов не будет, отмечают в пресс-службе главы региона. В качестве одного из возможных мест размещения указан жилой корпус загородного центра «Остров детства», расположенный в нескольких километрах от областного центра, в районе туристического комплекса «Верхний Бор». Кроме того, детей могут принять и свободные в этом учебном году корпуса Президентского кадетского училища Министерства обороны.