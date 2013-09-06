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Пострадавших от наводнения приютят тюменские базы отдыха

6 сентября 2013, 12:45
Более 200 детей из регионов, пострадавших этим летом от наводнений, готовы принять загородные базы юга области. Об этом накануне заявил Владимир Якушев.

В правительственную комиссию отправлено соответствующее письмо, — подтвердил губернатор. «Мы сообщили, — сказал Владимир Якушев, — что готовы принять и разместить на наших загородных базах 200 детей. Ребятам будут созданы все условия для нормальной жизни, учебы, отдыха и занятий спортом. В случае необходимости им будет оказана медицинская помощь и психологическое сопровождение».

Период летнего отдыха детей уже закончен, поэтому проблем с приемом ребят из пострадавших населенных пунктов не будет, отмечают в пресс-службе главы региона. В качестве одного из возможных мест размещения указан жилой корпус загородного центра «Остров детства», расположенный в нескольких километрах от областного центра, в районе туристического комплекса «Верхний Бор». Кроме того, детей могут принять и свободные в этом учебном году корпуса Президентского кадетского училища Министерства обороны.

Глава области отметил, что тюменцы готовы также принять и людей пожилого возраста, которых могут поселить в жилом корпусе загородного оздоровительного центра «Красная гвоздика». Здесь есть все необходимые специалисты, поскольку центр специализируется на оздоровлении людей именно этого возраста.

Напомним, Тюменская область уже отправила в регионы, охваченные бедствием, своих спасателей, дополнительную технику для откачивания воды, транспорт с гуманитарным грузом.

#Новости#Наводнение#Владимир Якушев#Дарья#Общество
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