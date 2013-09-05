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Молодоженов приглашают на тренинг

5 сентября 2013, 14:30
В начале совместной жизни молодая супружеская пара неизбежно соприкасается с необходимостью приспосабливаться друг к другу, по-новому распределять финансы, организовывать быт… Научиться договариваться и искать способы решения сложностей молодоженам помогут в центре «Мария».

Центр «Мария» приглашает молодоженов принять участие в бесплатной тренинговой программе «Ты + Я = Семья», разработанной для молодых супружеских пар (а также для тех, кто готовится вступить в брак) и направленной на улучшение взаимоотношений.

На этом тренинге помогут:

— понять причины затруднений в паре;

— расширить репертуар способов разрешения сложных семейных вопросов;

— осознать, что даже «сложные проблемы» разрешимы;

— научиться находить компромиссы.

Этот тренинг для тех мужчин и женщин, кому важны добрые, доверительные отношения, кто понимает, что общение, и тем более, совместная жизнь двух людей требует особенного внимания.

Всех желающих приглашают 14 сентября к 15:00 в центр «Мария» (ул. Ермака, 1а). Продолжительность тренинга будет составлять 4 часа.

#Новости#Семья#Центр Мария#Дарья#Общество
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