Молодоженов приглашают на тренинг

Центр «Мария» приглашает молодоженов принять участие в бесплатной тренинговой программе «Ты + Я = Семья», разработанной для молодых супружеских пар (а также для тех, кто готовится вступить в брак) и направленной на улучшение взаимоотношений.
На этом тренинге помогут:
— понять причины затруднений в паре;
— расширить репертуар способов разрешения сложных семейных вопросов;
— осознать, что даже «сложные проблемы» разрешимы;
— научиться находить компромиссы.
Этот тренинг для тех мужчин и женщин, кому важны добрые, доверительные отношения, кто понимает, что общение, и тем более, совместная жизнь двух людей требует особенного внимания.
Всех желающих приглашают 14 сентября к 15:00 в центр «Мария» (ул. Ермака, 1а). Продолжительность тренинга будет составлять 4 часа.