Полиция проверит пирамиду «МММ-2012»

Из заявления другого гражданина стало известно, что он нашел сайт непосредственно «МММ-2012» — «Касса взаимопомощи». На данном сайте гражданин узнал, как можно быстро «заработать» по принципу пирамиды, и обратился к консультанту ресурса, который представился как Иванов Евгений Васильевич. Представитель компании рассказал, что нужно завести банковскую карту и положить туда денежные средства. Главным условием участия в программе было — без вопросов оказывать помощь тем людям, которые попросят, отправляя им со счета требуемую сумму. Также, естественно, тюменцу обещали оказывать помощь, если ему понадобятся деньги. Прибыль же от данной деятельности должна была составлять 40% ежемесячно, а также гарантированно возвращались денежные средства со счета по первой необходимости. Кроме этого, заявителю рекомендовали включить в систему своих знакомых и также уговорить их завести такие «взаимовыгодные» банковские карты.