Полиция проверит пирамиду «МММ-2012»

Мошеннические схемы по-прежнему привлекают граждан, которые желающих получить легкие деньги. В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени проводят проверку в отношении представителя «МММ-2012». Повод — два заявлениям жителей города по факту мошеннических действий.
В первом случае, сообщат пресс-служба городского УМВД, заявитель пояснил, что обратил внимание на рекламную акцию «Авто за полцены» от МММ на сайте 2012.sergey.mavrodi.com. По условиям акции вложенная сумма денежных средств увеличивается в три раза за два месяца — это и есть «помощь» в покупке автомобиля.
Из заявления другого гражданина стало известно, что он нашел сайт непосредственно «МММ-2012» — «Касса взаимопомощи». На данном сайте гражданин узнал, как можно быстро «заработать» по принципу пирамиды, и обратился к консультанту ресурса, который представился как Иванов Евгений Васильевич. Представитель компании рассказал, что нужно завести банковскую карту и положить туда денежные средства. Главным условием участия в программе было — без вопросов оказывать помощь тем людям, которые попросят, отправляя им со счета требуемую сумму. Также, естественно, тюменцу обещали оказывать помощь, если ему понадобятся деньги. Прибыль же от данной деятельности должна была составлять 40% ежемесячно, а также гарантированно возвращались денежные средства со счета по первой необходимости. Кроме этого, заявителю рекомендовали включить в систему своих знакомых и также уговорить их завести такие «взаимовыгодные» банковские карты.
Естественно, все эти гарантии и заверения оказывались ложными — тюменцы остались без своих денежных средств.
Напомним, работа пирамиды «МММ-2011» уже стала в начале этого года поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас оно находится в производстве СУ УМВД России по г. Тюмени. Всего в полицию обратилось 15 потерпевших, потерянные суммы составили от 1–2 тысяч рублей до 1 млн. 200 тыс.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют избегать участия в различных сомнительных акциях, не пытаться получить «легкие» деньги, а также не доверять свои денежные средства незнакомым людям, обещающим многократную прибыль.
Стражи правопорядка просят пострадавших от мошеннических действий представителей «МММ-2012» обращаться в ОЭБиПК УМВД России по Тюмени по адресу ул. 50 лет Октября, 63, корп. 1, кабинет 810, либо по телефонам 794–360 и 794–365.