Жители Заречного получили квитанции с огромными суммами

Жители девяти жилых домов 3-его Заречного, построенных компанией «Партнер-Инвест», получили такие «страшные» счета. На сайте микрорайона сразу поднялась беседа о том, насколько правомерно требуют оплату услуг с жильцов за предыдущие годы.
В компании «Партнер-Инвест» объяснили, что в период с 2010 по 2012 годы, после ввода в эксплуатацию девяти жилых домов, компания-застройщик несла расходы за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление и электроэнергию.
«На данный момент ОАО „Тюменский расчетно-информационный центр“ сделал перерасчет по задолженностям. В результате у части собственников квартир в 3-м Заречном образовалась задолженность перед застройщиком по перечисленным выше коммунальным услугам. Если собственник ранее оплачивал данные услуги и повторно получил квитанцию на оплату, ему необходимо обратиться в управляющую компанию „Комфортная жизнь“ по телефону 38-28-77 и предоставить копию квитанций, после чего в ОАО „ТРИЦ“ будет направлено официальное письмо об устранении возникшей ошибки», — сообщили в строительной компании.
Горожанам следует быть внимательными к платежам за ЖКУ. По вопросам начислений необходимо обращаться в свою управляющую организацию или ТРИЦ.