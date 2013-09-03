Жители Заречного получили квитанции с огромными суммами

«На данный момент ОАО „Тюменский расчетно-информационный центр“ сделал перерасчет по задолженностям. В результате у части собственников квартир в 3-м Заречном образовалась задолженность перед застройщиком по перечисленным выше коммунальным услугам. Если собственник ранее оплачивал данные услуги и повторно получил квитанцию на оплату, ему необходимо обратиться в управляющую компанию „Комфортная жизнь“ по телефону 38-28-77 и предоставить копию квитанций, после чего в ОАО „ТРИЦ“ будет направлено официальное письмо об устранении возникшей ошибки», — сообщили в строительной компании.