Цена на домофон может меняться раз в год

Домофон — не новинка для Тюмени, он есть почти в каждом доме. При примерно одинаковом механизме, абонентская плата за него везде разная. Так, в одной из пятиэтажек стоимость оплаты домофона поднялась в июле с 25 рублей до 33. Увидев такую сумму в квитанции, горожанка обратилась в редакцию NashGorod.ru.
«Район „Маяк“, улица парковая, 2а. С 1 июля поднялся тариф на услугу „домофон“. Компания самостоятельно (без участия жильцов) решила, что пришло время поднять тариф, и с суммы 25 рублей в месяц сразу повысила до 33 рублей», — сообщила тюменка. Она недовольна повышением тарифа, хотя отметила, что за несколько лет работы домофона стоимость его обслуживания не менялась.
В управляющей компании «Контакт А», обслуживающей дом, пояснили, что договора с домофонной компанией у них нет, и начислениями занимается «ТРИЦ». В расчетном центре сообщили, что по указанному адресу с 01.03.2013 года произошло увеличение тарифа на основании письма от поставщика услуги ООО ТМК «Домофон-Тюмень».
В компании, обслуживающей домофон на Парковой, подтвердили, что стоимость они повысили еще с апреля 2013 года до 41 рубля. «33? У нас и цены такой не было, — сказала сотрудница „Домофон-Тюмень“, вероятно, это „ТРИЦ“ делает какой-то перерасчет. — Согласно договору, мы можем менять тариф на домофон 1 раз в год», — уточнила она.