Цена на домофон может меняться раз в год

В компании, обслуживающей домофон на Парковой, подтвердили, что стоимость они повысили еще с апреля 2013 года до 41 рубля. «33? У нас и цены такой не было, — сказала сотрудница „Домофон-Тюмень“, вероятно, это „ТРИЦ“ делает какой-то перерасчет. — Согласно договору, мы можем менять тариф на домофон 1 раз в год», — уточнила она.