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Ретролюбители «тряхнули стариной»

3 сентября 2013, 12:43
Владельцы ретро-машин Тюмени отпраздновали конец летнего сезона. В эти выходные автомобильный клуб OldMotorsGang провел соревнование в форме квеста для владельцев автостарины.
Сюжет
Тюмень

OldMotorsQuest 2013 — это уже второе подобное соревнование в году. По правилам оно частично походило на ралли 3 категории, но с другой легендой — участникам предстояло сориентироваться, куда ехать по ночным, ретушированным фотографиям перекрестков. Маршрут соединял 6 точек, на каждой из которой экипажи выполняли специальное задание: попасть по мишеням в движении, забить огромный мяч автомобилем в ворота, затащить тросом покрышку в очерченный круг, авто- и велослалом, проехать ровно по горке из тонких досочек, кроссворд на автомобильную тематику.

В квесте приняли участие 11 экипажей, в том числе 5 — из других городов. Победители, единственный женский экипаж, а так же лучшие на каждой из точек — получили специальные кубки ручной работы и сувенирную продукцию от рекламного агентства «Актив».

Победители соревнования:

  • 1 место — Рыбкин В., «Москвич-408»;
  • 2 место — Истомин Д., «Москвич-2140»;
  • 3 место — Нижечик А., ГАЗ-24;
  • Приз за лучшую стрельбу — Чащина В., ИЖ-412;
  • Приз за лучший гол — Заика И., ГАЗ-24;
  • Приз за лучшее маневрирование — Истомин Д., «Москвич-2140»;
  • Приз за точность доставки — Заика И., ГАЗ-24;
  • Приз за уверенное чувство габаритов — Чащина В., ИЖ-412;
  • Приз за молниеносное мышление — Истомин Д., «Москвич-2140».
  • Приз за лучший восстановленный автомобиль — Нижечик А., ГАЗ-24;
  • Приз за лучший не тронутый реставрацией автомобиль — Сатрутдинов Е. — ВАЗ-2106;

Полный фотоотчет можно посмотреть в группе vk.com/oldmotors.

#Новости#Ретромобили#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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