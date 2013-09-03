Ретролюбители «тряхнули стариной»

OldMotorsQuest 2013 — это уже второе подобное соревнование в году. По правилам оно частично походило на ралли 3 категории, но с другой легендой — участникам предстояло сориентироваться, куда ехать по ночным, ретушированным фотографиям перекрестков. Маршрут соединял 6 точек, на каждой из которой экипажи выполняли специальное задание: попасть по мишеням в движении, забить огромный мяч автомобилем в ворота, затащить тросом покрышку в очерченный круг, авто- и велослалом, проехать ровно по горке из тонких досочек, кроссворд на автомобильную тематику.