Лучший вожатый — из «Ребячьей республики»

В конкурсе приняли участие 12 человек в номинации «Вожатый загородного оздоровительно-образовательного учреждения» и 4 человека в номинации «Вожатый летней площадки». В первом туре конкурса участникам нужно было решить теоретические задания, сориентироваться в конкретных педагогических ситуациях и показать видеопрезентацию. По решению жюри во второй тур конкурса профессионального мастерства вожатых вышло 10 человек, которые продемонстрировали зрителям свои визитные карточки и игры с залом.
В итоге победителями конкурса в номинации «Вожатый загородного оздоровительно-образовательного учреждения» стали:
3 место — Дмитрий Назаров, областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства»;
3 место — Иван Еремин, оздоровительно-образовательный центр «Радуга»;
2 место — Наталья Еремина, областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика»;
1 место — Никита Яковлев, областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».
Специальный диплом в номинации «За вожатскую философию» получил уже упомянутый Иван Еремин. Специальный диплом в номинации «За верность вожатству» был вручен Антону Завтуру из детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса». Специальный диплом в номинации «За вожатскую харизму» получил Никита Мартыненко за работу в оздоровительном центре «Олимп».
В номинации «Вожатый летней площадки» специальный диплом в номинации «За творческую инициативу» получили Екатерина Малаш (дом детского творчества г. Тобольска), и Александр Текирев (Ишимский городской центр развития), сообщают в пресс-службе областного департамента социального развития.