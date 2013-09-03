Лучший вожатый — из «Ребячьей республики»

В конкурсе приняли участие 12 человек в номинации «Вожатый загородного оздоровительно-образовательного учреждения» и 4 человека в номинации «Вожатый летней площадки». В первом туре конкурса участникам нужно было решить теоретические задания, сориентироваться в конкретных педагогических ситуациях и показать видеопрезентацию. По решению жюри во второй тур конкурса профессионального мастерства вожатых вышло 10 человек, которые продемонстрировали зрителям свои визитные карточки и игры с залом.