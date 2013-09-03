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Лучший вожатый — из «Ребячьей республики»

3 сентября 2013, 13:50
Финал восьмого областного конкурса профессионального мастерства вожатых Тюменской области подвели 29 августа в областном детском центре «Ребячья республика».

В конкурсе приняли участие 12 человек в номинации «Вожатый загородного оздоровительно-образовательного учреждения» и 4 человека в номинации «Вожатый летней площадки». В первом туре конкурса участникам нужно было решить теоретические задания, сориентироваться в конкретных педагогических ситуациях и показать видеопрезентацию. По решению жюри во второй тур конкурса профессионального мастерства вожатых вышло 10 человек, которые продемонстрировали зрителям свои визитные карточки и игры с залом.

В итоге победителями конкурса в номинации «Вожатый загородного оздоровительно-образовательного учреждения» стали:

3 место — Дмитрий Назаров, областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства»;

3 место — Иван Еремин, оздоровительно-образовательный центр «Радуга»;

2 место — Наталья Еремина, областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика»;

1 место — Никита Яковлев, областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».

Специальный диплом в номинации «За вожатскую философию» получил уже упомянутый Иван Еремин. Специальный диплом в номинации «За верность вожатству» был вручен Антону Завтуру из детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса». Специальный диплом в номинации «За вожатскую харизму» получил Никита Мартыненко за работу в оздоровительном центре «Олимп».

В номинации «Вожатый летней площадки» специальный диплом в номинации «За творческую инициативу» получили Екатерина Малаш (дом детского творчества г. Тобольска), и Александр Текирев (Ишимский городской центр развития), сообщают в пресс-службе областного департамента социального развития.

#Новости#Вожатый#Ребячья республика#Детские лагеря#Дарья#Общество
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