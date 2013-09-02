Волейбол: Кубок губернатора остался в Тюмени

Команды встречались по очереди друг с другом. Но украинские спортсменки одержали победу только над волейболистками из Тобольска. Девчонки с Тобола на этом турнире умудрились проиграть все свои матчи. Две первые строки турнирной таблицы заняли поляки и тюменцы. В копилке обеих команд лежали две победы.
Матч за первое место состоялся 1 сентября. Фавориты состязаний показывали равную игру, по очереди отправляя мяч в пол противника. Первая партия окончилась со счетом 25:22 в пользу тюменок. К началу второй волейболистки с Туры все же вспомнили, кто здесь хозяин, и перед третьим сетом на табло светился счет 25:18.
Заключительная часть игры для нашей команды стартовала неудачно. Волейболистки Тюмени ушли на технический перерыв с отставанием в четыре очка, но слова тренера помогли собраться с силами и вернули игру «на равных». Очко в очко боролись девчонки, Кубок отдавать никто никому не хотел. Но пришлось! 26:24 — победа ТюмГУ!
3:0 — безапелляционная победа волейболисток из нефтяной столицы. Кроме Кубка и медалей связующая нашей команды Светлана Сурцева и блокирующая Анна Иванова были признаны лучшими игроками турнира и получили ценные призы.
Светлана этим летом перешла к нам из краснодарского Динамо и после матча поделилась своими впечатлениями о победе и игре в новом коллективе: «Очень приятно выигрывать, тем более дома! Мы все очень счастливы и довольны. Турнир для нашей команды оказался очень нужным. Играть на нем было сложновато, потому что команде не хватает взаимопонимания на площадке. Я думаю, что тренер увидел все минусы. Вскоре мы их исправим».
Антон Сакерин
Фото АСН «Тюменская арена»