Волейбол: Кубок губернатора остался в Тюмени

Светлана этим летом перешла к нам из краснодарского Динамо и после матча поделилась своими впечатлениями о победе и игре в новом коллективе: «Очень приятно выигрывать, тем более дома! Мы все очень счастливы и довольны. Турнир для нашей команды оказался очень нужным. Играть на нем было сложновато, потому что команде не хватает взаимопонимания на площадке. Я думаю, что тренер увидел все минусы. Вскоре мы их исправим».